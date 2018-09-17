О своём желании стать главой Еврокомиссии объявил Марош Шефчович, ведающий в ней сейчас энергетической политикой. 52-летний словацкий социал-демократ закончил Московский государственный институт международных отношений. Работает в Брюсселе с 2004 года, когда Словакия вступила в ЕС. Он выразил намерение предолеть раскол Союза на Север и Юг, Восток и Запад:
Шефчович метит в главы Еврокомиссии
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Шефчович метит в главы Еврокомиссии
«В моей программе вы найдете новые идеи и решений, которые, как я считаю, сделают Евросоюз сильнее, - сказал Шефчович журналистам. - Я убеждён, что это моё видение имеет прочную основу и прямое отношение ко всем нашим государствам-членам. В целом, я вижу нашу Европу уверенной и гордой, умныой и зелёной, социально справедливой и проявляющий солидарность. Наши ценности могут и должны быть нашими основными активами».
Новый Президент Еврокомиссии заменит на этом посту Жан-Клода Юнкера в 2019 году.