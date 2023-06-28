Единая европейская валюта станет ещё и цифровой

Брюссель предложил ввести в оборот электронный евро. Дать зелёный свет единой валюте в цифровом виде должен Европейский центробанк

Всё больше людей используют для повседневных финансовых операций цифровые инструменты. В этом контексте Брюссель предложил в среду ввести в оборот электронный евро. Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что единая европейская валюта в цифровой форме предложит потребителям по всей еврозоне альтернативное платежное решение в дополнение к существующим сегодня бумажным, металлическим и карточным вариантам:

«Люди смогут платить цифровыми евро как "общественными" деньгами. Уникально то, что они смогут это делать как онлайн, так и офлайн. Иметь пополняемый еврокошелёк в вашем телефоне или другом мобильном устройстве будет всё равно, что иметь в кармане монеты и банкноты. Столь же легко вы сможете расплачиваться. Вам даже не нужно подключение к интернету».

По данным Еврокомиссии, 55% граждан ЕС предпочитают безналичный расчёт, 22% - расплачиваться наличными, а 23% не имеют предпочтений.

Предложение о введении электронного евро столкнулось с широким кругом возражений со стороны людей, которые, в частности, опасаются вмешательства банков в свои финансовые дела и сбережения, вплоть до изъятия счетов. Но Брюссель уверяет, что будет обеспечена полная безопасность всех элементов будущей системы. Закон об этом должен быть принят Европарламентом и одобрен странами-членами ЕС. Ожидается, что в октябре Европейский центробанк даст зелёный свет общей цифровой валюте, которая может быть запущена с 2027 года.