В какой валюте ведёт расчёты ЕС?

Расчёты за более чем половину всего импорта в ЕС) из стран, не входящих в Евросоюз, в 2016 г. были произведены в долларах США. При этом лишь треть товаров, ввезённых в ЕС, была оплачена евро. Американский доллар доминирует в трёх секторах: энергетика, сырьё и транспорт.

Более 80% европейского импорта энергоносителей оценивается и оплачивается в долларах, несмотря на то, что поставки идут, в основном, из России, Ближнего Востока и Африки. Общая стоимость энергоносителей за последние пять лет составляет 240 миллиардов евро. Аналогичная ситуация наблюдается на рынках сырья и продовольствия.

Что касается транспортного сектора, то практически все расчёты в авиастроении производятся в долларах. Для экспорта наблюдается обратная картина: почти половина товаров, покинувших ЕС, была оплачена в евро, и лишь треть – в долларах.