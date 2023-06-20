Правительство Франции планирует регулировать чрезмерный туризм

Euronews

Франция является самой посещаемой страной мира, но большинство туристических маршрутов сосредоточены лишь на пятой части ее территории.

Правительство Франции представило национальный план для разгрузки самых популярных туристических достопримечательностей, включающий создание альтернативных маршрутов и информационную кампанию в соцсетях.

В рамках этой инициативы появится еще больше мест, посещение которых будет регулироваться системой квот по примеру марсельских каланок. К этому уже давно призывают жители коммуны Этрета с живописными скалами на побережье Ла-Манша.

Сопредседатель ассоциации Étretat Demain Шай Маллет говорит:

"Здесь бывает около 1,5 миллиона посетителей в год. Из них 800 тысяч — это однодневные экскурсанты, люди, которые просто приезжают на день, а не остаются на ночь. Поэтому мы хотели бы изменить это, чтобы люди приезжали зимой, чтобы число посетителей было рассредоточено".

Министр делегат по вопросам туризма Оливия Грегуар заявила, что для решения проблемы чрезмерного туризма властям "катастрофически не хватает данных", в связи чем в начале будущего года начнет работу национальная обсерватория основных туристических объектов для создания информационной базы и разработки индикаторов, которые помогут анализировать туристические потоки и принимать решения.

Франция является самой посещаемой страной мира, но большинство туристических маршрутов сосредоточены лишь на пятой части ее территории.