Евросоюз "устал" от бесплодных переговоров о внешней торговле

Защитники окружающей среды хотели сорвать встречу в Брюсселе министров торговли Евросоюза по обсуждению товарообмена с южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР и рядом других развивающихся стран

Многие защитники окружающей среды выступают против свободной торговли и глобального экономического сотрудничества. Поэтому экологическая организация "Гринпис" приурочила демонстрацию за сохранение планеты к начавшейся в четверг в Брюсселе встрече министров торговли Евросоюза. Они обсуждают возможность расширения товарообмена с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР, а также с Индией, Чили, Индонезией и Австралией. ЕС заключает с ними контракты и соглашения, но лишь немногие из них были ратифицированы европейским и национальными парламентами. Из-за того, что законодателей не удалось убедить, и усилия были потрачены зря, у министра внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари опускаются руки и кончаются силы:

"Я думаю, "усталость" - подходящее слово, чтобы это описать".

Но его французский коллега Оливье Бехт с осторожностью относится к налаживанию деловых отношения с развивающими странами, не будучи уверенным, что это послужит интересам Евросоюза:

«Мы должны двигаться к соглашениям с другими регионами, не ставя под угрозу наши собственные отрасли. Я имею в виду, в частности, сельское хозяйство. Мы должны быть предельно бдительны в этом вопросе. Конечно, на переговорах нужно достигать компромиссов, но они должны быть приемлемы для наших государств, а также для общественного мнения".

Евросоюз избегает обвинений в протекционизме и поэтому демонстрирует приверженность принципу многосторонности. Но научный сотрудник Института "Брейгель" Николя Пуатье указывает, что несколько стран-членов хотели бы изолировать ЕС от внешней конкуренции:

«Думаю, отчасти это результат глобализации, причём по двум причинам. Во-первых, нам уже пришлось снизить многие тарифы до исторически низкого уровня. Это означает, что выгоды от открытия нашего рынка не такие большие, как раньше. Выгоды от новых торговых соглашений тоже не так велики, как раньше, поэтому и стимулы для их подписания меньше, чем раньше. Вторая причина: наши промышленные отрасли переживают значительные потрясения в основном из-за той же глобализации, а также из-за необходимости переходить на новые технологии. Всё это приводит к усилению в Евросоюзе неравенства. Многие возлагают вину за возросшую несправедливость на глобализацию и, опять же, на торговые соглашения".

Евросоюз почти с момента своего создания выступает за развитие международного экономического сотрудничества. Однако в последние годы этому мешает неблагоприятная геополитическая ситуация, пандемия коронавируса, разрывы логистических цепочек, опасения климатических изменений. Сейчас он не хочет, чтобы его рынки наводнил дешёвый импорт, и чтобы за границу уходили рабочие места. В результате 27 стран ЕС стали более скептически относиться к свободной торговле.