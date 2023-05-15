Евросоюз хочет продемонстрировать общность на саммите G7

Цель Евросоюза на саммите G7, который пройдет с 19 по 21 мая в Японии, — выступить единым фронтом и показать всему миру общность европейских стран. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Цель — продемонстрировать общность европейских стран в преддверии саммита G7 в Японии. В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель представили главные вопросы, стоящие на повестке дня в Брюсселе.

Сейчас 27 стран-членов блока обсуждают 11-й пакет санкций в отношении России. Важное место в нем уделено странам Азии, Кавказа и Ближнего Востока, которые помогают Москве обходить ограничения ЕС.

"Что касается третьих стран, которые покупают подсанкционные товары напрямую в ЕС и затем поставляют их в Россию — обсуждения идут. Это, по сути, предупреждение о том, что мы серьезно относимся к нашим санкциям и можем запретить поставки этих товаров в эту третью страну, если есть четкие доказательства того, что имеет место обход санкций и поставки в Россию", — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Обсуждается и вопрос Китая — прямо или косвенно. Евросоюз призывает к "пересмотру" отношений с Пекином. Лидеры ЕС подчеркивают необходимость снижения рисков без разрыва связей.

Тем не менее новые европейские санкции могут затронуть и китайские компании. Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель считают, что только Пекин способен повлиять на Кремль. При этом "Группа семи" не должна концентрироваться исключительно на войне в Украине, говорят в Брюсселе.

"Развивающиеся страны выразили обеспокоенность тем, что G7 уделяет слишком много внимания Украине и недостаточно внимания их потребностям и приоритетам, и мы их услышали. Мы хотим построить прочные партнерские отношения с развивающимися странами таким образом, чтобы это было взаимовыгодно", — отметил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Оба лидера ЕС подчеркивают необходимость выступить на встрече единым европейским фронтом, а также укрепить стратегическую, промышленную и экономическую независимость блока из 27 стран.