Подоплёка соглашения об импорте украинского зерна в Евросоюз

Брюссель заключил сделку с 5 восточноевропейскими странами. Она распространяется на четыре вида зерновых культур, поставки которых из Украины вызвали сбои на их внутренних рынках

В Европейском Союзе наконец заключено соглашение, призванное урегулировать торговый спор из-за украинского зерна между странами-членами ЕС с участием его властных институтов. О сделке было объявлено поздно вечером в пятницу после нескольких дней интенсивных закулисных переговоров. Она призвана развеять опасения пяти восточноевропейских стран - Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии - по поводу того, что их рынки наводнит не облагаемая пошлиной сельскохозяйственная продукция из Украины. Местные производители могут не выдержать такого соперничества.

С другой стороны, Брюссель нашёл возможность защитить один из крупнейших источников доходов Киева. "Соглашение сохраняет как экспортные возможности Украины, чтобы она продолжала кормить мир, так и средства к существованию наших фермеров", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Зачем вообще нужна эта сделка?

Украина является мировым лидером по производству зерновых культур, которые раньше продавались в больших количествах и по конкурентоспособным ценам по всему миру. Но когда в неё вторглась своей армией Россия, торговля была резко нарушена, особенно по черноморскому маршруту, который был взят Кремлём под жёсткий контроль.

Стремясь обеспечить альтернативный путь, Евросоюз в прошлом году решил снять таможенные пошлины с широкого спектра украинского импорта, включая агропродовольственные товары, такие как пшеница, кукуруза, ячмень, птица, яйца и сахар, которые уже находились под особым режимом в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной от 2014 г.

Приостановка тарифов вкупе с неопределенностью в отношении Чёрного моря вызвала резкий рост поставок продукции из Украины по суше в направлении её западных соседей.

Ежемесячный импорт из Украины в Евросоюз

Например, ещё в июне, когда приостановка вступила в силу, 27 стран-членов импортировали 548 838 тонн украинской кукурузы. К декабрю тот же импорт подскочил до 1 541 183 тонн.

Этот приток вызвал глубокую обеспокоенность у стран, расположенных непосредственно на периферии Украины. Они утверждали, что избыток предложения приводит к переполнению складов, искажает экономическую динамику и снижает спрос на местную продукцию.

В связи с приближением летнего урожая и продолжающимися протестами фермеров (которые являются ключевой демографической группой на предстоящих выборах), правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии приняли решение запретить импорт беспошлинной украинской продукции, включая зерно. Это неожиданное решение тут же подверглось осуждению со стороны других стран-членов как несовместимое с правилами ЕС.

Затем Еврокомиссия начала переговоры с пятью странами Восточной Европы и Украиной, чтобы найти общеевропейское решение, которое могло бы снять запреты.

В чем суть соглашения?

Сделка налагает "превентивные меры" на четыре украинских продукта — пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, поставки которых, по мнению Еврокомиссии, имеют самый сильный дестабилизирующий эффект.

Этому экспорту будет разрешён только транзит через пять восточноевропейских стран, то есть он не будет храниться на их территории и закупаться для внутреннего потребления. Зато товары названных четырёх типов будут пересылаться напрямую в другие страны-члены или отправляться по всему миру.

Это представляет собой важный компромисс со стороны Варшавы, Будапешта, Братиславы, Бухареста и Софии, которые просили добавить большое количество других товаров в европейский список "только для транзита". Их национальные запреты касались гораздо более широкого спектра украинского импорта, такого как молочные продукты, фрукты, сахар, мед, яйца, мясо и вино.

Однако Брюссель настаивал на том, чтобы решение было соразмерным и основывалось на экономических данных.

Что еще в сделке?

Деньги. В обмен на отмену запретов Еврокомиссия окажет поддержку в размере 100 млн евро фермерам в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. Страны-члены получат право назначать для участия в торговых операциях компании и производителей, которым Еврокомиссия позже возместит расходы.

Это не первый раз, когда исполнительная власть оказывает такую ​​поддержку: в конце марта Еврокомиссия одобрила пакет в размере 56,3 млн евро для фермеров в Польше, Румынии и Болгарии, чтобы компенсировать экономические потери, связанные конкуренцией со стороны Украины.

Гораздо более расплывчатым элементом сделки представляется обещание Еврокомиссии улучшить работу "каналов солидарности" и обеспечить беспошлинный экспорт товаров с европейского рынка в развивающиеся страны Африки и Ближнего Востока, которые в значительной степени зависят от недорогих украинских продуктов питания.