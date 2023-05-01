Продлят ли зерновую сделку?

Euronews

Из-за войны в Украине многие страны, импортирующие пшеницу, оказались в сложной ситуации. Будет ли продлено соглашение о вывозе зерна?

Клемент Ака, житель Абиджана, Кот-д'Ивуар: "Цены на некоторые продукты питания резко выросли. Честно говоря, африканским странам стало сложно".

Вторжение в Украину, мировую житницу, повергло мировые рынки зерна в панику. Сегодня цены стабилизировались, но остаются высокими, около 250-300 евро за тонну. Это тяжелое бремя для стран, продовольственная безопасность которых зависит от импорта.

Себастьен Абис, исследователь из IRIS, автор книги "Геополитика пшеницы":"Основными регионами закупок в мире сегодня являются Ближний Восток, Северная Африка, Африка южнее Сахары и Юго-Восточная Азия. На эти четыре субрегиона ежегодно приходится две трети, а то и 70% мирового импорта пшеницы.

Если вы Алжир и Нигерия, у вас есть нефтяные доходы, которые позволяют вам покупать эту пшеницу по немного более высокой цене. Но есть еще Тунис, Мали или Судан, - страны, которые сегодня особенно нестабильны, и испытывают трудности с тем, чтобы платить больше за эту пшеницу на международном рынке".

Это относительное равновесие зависит от безопасного прохода украинских судов с зерном через Черное море. Этот транзит был гарантирован с июля по инициативе ООН и Турции. Но сделка уже дважды была на грани срыва - в ноябре и марте. Не без последствий для цен.

Марион Янсен, директор Управления по торговле и сельскому хозяйству: "Каждый раз, когда начинается дискуссия о том, будет продлено соглашение или нет, цены снова становятся политически волатильными, а волатильность - это плохо для потребителей. Прежде всего - для бедных стран и в бедных домохозяйств".

Россия использует соглашение как средство давления, чтобы ослабить экономические санкции, введенные Западом. Если ее требования не будут удовлетворены до 18 мая, она не продлит сделку.

Геннадий Гатилов, посол России при ООН: "Пакетное соглашение было продлено до 18 мая для того, чтобы побудить ООН решить пять системных проблем, блокирующих экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции. Российский экспорт".

Но море - не единственный выход для украинского зерна. Евросоюз открыл свои дороги, железнодорожные пути и порты для украинской пшеницы. Эта мера вызывает протесты фермеров Восточной Европы. За последний год около 30 миллионов тонн зерна было вывезено из Украины по суше.

Себастьен Абис:"Это реальная гарантия для Украины, а также для определенного количества стран-покупателей, того, что груз может проходить через Европу".

Хотя Россия и Украина играют важную роль на рынке зерна, они не одни. Страны-импортеры также могут рассчитывать на Китай, США, Канаду или Индию.

Марион Янсен: "Если мы и увидели что-то положительное в этом кризисе, так это то, что другие производители могут смягчить многие трудности в отдельных странах".