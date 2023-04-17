В Евросоюзе в минувшие дни усилились разногласия по поводу беспошлинного импорта украинского зерна. Европейская комиссия осудила как "неприемлемые" запреты на него, введенные Польшей и Венгрией.

Две страны неоднократно утверждали, что поступления в ЕС огромного количества хлеба из Украины дестабилизирует рынок и сбивает цены для местных производителей.

"Нам известно об объявленном Польшей и Венгрией запрете на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии. - Мы запрашиваем дополнительную информацию у соответствующих органов, чтобы предпринять нужные меры".

"В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции Евросоюза, поэтому односторонние действия неприемлемы, - добавил представитель Брюсселя. - В нынешние трудные времена крайне важно координировать и согласовывать все подобные решения внутри ЕС».

Украина является мировым лидером по экспорту кукурузы, пшеницы, подсолнечника и ячменя, которые обеспечивают жизнь многим людям во многих развивающихся странах.

Но потоки этих продуктов питания оказались под серьёзной угрозой из-за российского вторжения, что вынудило Организацию Объединённых Наций и Турцию выступить в качестве посредников в так называемой "Черноморской зерновой инициативе". Она даёт гарантию того, что Россия не будет нападать на суда, которые осуществляют экспортные перевозки продовольствия и удобрений из трёх украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного.

Сделки о транспортировке продуктов питания продлевалась несколько раз и, по оценкам ЕС, на сегодняшний день привели к экспорту более 23 млн тонн. Почти половину этой массы составляла кукуруза, которую необходимо было срочно вывезти из Украины, чтобы освободить место для следующего летнего урожая.

Импорт в Евросоюз продуктов питания из Украины

Параллельно с этим Евросоюз решил приостановить действие пошлин и квот на весь предназначенный ему украинский экспорт, включая сельскохозяйственные товары, чтобы помочь пострадавшей от войны с Россией стране справиться с экономическими последствиями и облегчить торговлю для украинских фермеров.

Предполагалось, что приостановка закончится к июню этого года, но Еврокомиссия предложила продлить её на один год, до июня 2024 года.

Эти меры способствовали снижению мировых цен на сырьевые товары: данные Всемирного банка показывают, что в феврале кукуруза стоила 394,8 доллара за метрическую тонну по сравнению с пиковым значением в 522,29 доллара в мае 2022 года.

Затоваренные восточноевропейцы

Однако эта тенденция была встречена резкой критикой в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. Они жалуются на то, что внутри их стран складируются «беспрецедентные объёмы» беспошлинного зерна и, в результате, снижаются цены для местных производителей.

"Если рыночные перекосы, наносящие ущерб аграриям в наших странах, не могут быть устранены другими способами, то мы просим Еврокомиссию ввести соответствующие процедуры для повторного введения тарифов и квот на импорт из Украины", - говорится в совместном письме лидеров пяти государств председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Польское правительство, один из самых стойких сторонников Украины, сильнее других выступает против избытка дешёвого зерна. Варшава призывает Брюссель принять меры к тому, чтобы киевский экспорт попадал в страны Африки и Ближнего Востока, а не внутрь Евросоюза.

Перед лицом растущего гнева со стороны фермеров, которые опасаются финансовых убытков и потери рабочих мест, подал в отставку министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик. Это произошло в начале этого месяца, совпав по времени с государственным визитом президента Украины Владимира Зеленского.

Назвав момент «кризисным», лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский объявил в субботу о решении временно запретить ввоз зерна и других продуктов питания, таких как сахар, яйца, мясо и молоко, которые поступают из Украины. Киев выразили сожаление по поводу этого шага Варшавы как «резкого и одностороннего».

Венгрия присоединилась к запрету позднее в субботу, хотя и не назвав продукты, внесенные в чёрный список. И Варшава, и Будапешт заявили, что их запреты будут действовать до 30 июня, когда истечет срок приостановки действия тарифов.