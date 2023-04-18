"Амбициозные перспективы" на поле боя: Киев готовится к "Рамштайну"

Власти Украины готовятся к очередной встрече в формате "Рамштайн", которая пройдёт в конце недели. По словам Владимира Зеленского, помощь оружием и боеприпасами со стороны партнёров по коалиции должна отвечать "амбициозным перспективам" ВСУ на поле боя.
Российские информагенства утверждают, что Владимир Путинпосетил штаб группировки войск в Херсонской области и штаб Нацгвардии в самопровозглашённой ЛНР. Информация об этом появилась во вторник утром на сайте Кремля.
Накануне глава российской дипломатии обсудил войну в Украине со своим бразильским коллегой:
Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкинопубликовал в социальных сетях видео, в котором два человека, называющих себя экс-командирами ЧВК "Вагнер" из числа бывших заключённых, рассказывают об убийствах военнопленных и мирных жителей, в том числе детей, в Бахмуте и Солидаре.
Офис генпрокурора Украины начал проверку информации, распространённой в материале правозащитников.