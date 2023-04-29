"Украина продолжит кормить мир": страны ЕС достигли компромисса по импорту сельхозпродукции

В Брюсселе предложили усиленную поддержку фермерам 5 стран ЕС в обмен на снятие односторонних мер, ограничивающих импорт и транзит зерна и масличных культур из охваченной войной Украины.

Отмена одностороннего запрета на импорт зерна и масличных культур в обмен на "исключительные" защитные меры и многомиллионная помощь фермерам, потерпевшим убытки, – после двух недель напряжённых переговоров Еврокомиссия достигла принципиального соглашения с Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией и Румынией по поставкам украинской агропродукции. Об этом объявил вице-президент высшего органа исполнительной власти ЕС Валдис Домбровскис.

Соглашение касается импорта и транзита пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, впоследствии его положения могут быть распространены на поставки сои и оливкового масла.

После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину Брюссель приостановил действие таможенных пошлин на все украинские товары сроком на один год, а также организовал вывоз сельхозпродукции, чтобы Киев мог продолжать вести торговлю даже в обход черноморских портов. В соседних с Украиной странах ЕС это привело к переполнению элеваторов и падению цен на внутреннем рынке и обернулось серией односторонних запретов на импорт.

В конце марта Еврокомиссия выделила 56,3 млн евро из кризисного резерва Единой сельскохозяйственной политики для помощи пострадавшим фермерам из пяти стран, а 19 апреля Брюссель объявил о дополнительном транше в размере 100 млн евро.

Достигнутые договорённости с Варшавой, Будапештом, Братиславой, Софией и Бухарестом по импорту и транзиту в третьи страны приветствовала Урсула фон дер Ляйен. "Благодаря этому соглашению Украина продолжит кормить мир, а у наших фермеров будут средства к существованию".

Ранее в пятницу правительства стран ЕС также согласились продлить ещё на год беспошлинный импорт всех украинских товаров.