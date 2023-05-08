Премьер-министр Словакии ушёл в отставку на фоне усугубляющегося политического кризиса

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Эдуард Хегер ушел с поста премьер-министра Словакии после отказа президента принять его предложения по выводу страны из правительственного кризиса

Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер подал в отставку после того, как президент страны Зузана Чапутова отказалась принять его предложения по выводу страны из правительственного кризиса.

Последние полгода правящая коалиция Хегера становилась все слабее, борясь с высокой инфляцией и последствиями войны в Украине.

До оставки нынешнего премьера его кабинет по разным причинам покинули министр иностранных дел Растислав Качер и министр сельского хозяйства Самуэл Влчан.

В декабре 2022 года парламент вынес вотум недоверия действующему кабмину во главе с Хегером, но затем президент поручила ему продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Досрочные выборы пройдут в Словакии 30 сентября.

В опросах лидирует левоцентристская партия "Курс — социальная демократия" бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В случае избрания на пост главы следующего правительства он обещает прекратить поставки оружия в Украину.

Исполняющим обязанности главы правительства до формирования кабмина по результатам выборов станет экономист, действующий заместитель председателя Национального банка Словакии Людовит Одор.