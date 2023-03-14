Президент Литвы: "Китай занял сторону России в войне с Украиной"

Президент Литвы обвинил Китайскую Народную Республику в том, что она заняла позицию, выгодную российскому руководству, и призвал её перейти на "правильную" сторону истории.После выступления в Европарламенте Гитанас Науседа сказал в интервью Euronews, что Пекин оказывает большое влияние на ход войны России против Украины:

«К сожалению, я вижу, что Китай стремится к продолжению этой войны и хочет сделать её для Украины ещё более кровавой. В нынешней ситуации он в скрытой или открытой форме поддерживает Россию. Сейчас трудно поверить, что__Китай мог бы сыграть р__оль посредника между двумя странами. Для этого он должен быть как минимум нейтральным. Я мог бы себе представить КНР в таком статусе, но сейчас я не вижу для этого возможностей. Думаю, Китаю следует решить, чего он хочет в достичь в этой войне. Оценивая роль Китая, я вижу её скорее деструктивной, чем созидательной".

Сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин вскоре отправится в Россию, где он встретится с президентом Владимиром Путиным и обсудит перспективы мирного урегулирования. Президент Литвы считает, что санкции Евросоюза нанесли некоторый вред российской экономике, но он ожидал большего. Поэтому Науседа просит правительства ЕС встать над своими национальными интересами и сообща принять ограничительные меры против атомной энергетики России.

"_Возьмём 10-й пакет санкций. Он мог бы быть сильнее. Мы предлагали включить в чёрный список компанию Росатом и её правление. Мы знаем, что происходит с Запорожской АЭС. Всем нам в Европе__просто угрожают__ядерной катастрофой. Но из-за чьих-то интересов, из-за индивидуальных подходов отдельных стран, мы не можем принять решение на этот счет_».

Науседа также выступает за поставки в Украину всех видов вооружений, включая самолёты-истребители, и как можно быстрее. По словам литовского президента, война обходится очень дорого в смысле гибели людей и разрушения инфраструктуры.

«Мы входим в критическую стадию этой войны. Нам важно не терять решимости. Россия настроена решительно, она способна концентрировать свои ресурсы на войне. Россия не демократическая страна, поэтому она может игнорировать потребности общества в других областях, например, в социально-экономической сфере. Россия сосредотачивается на войне. Но__мы можем развивать нашу оборонную промышленность_, и мы должны это делать_».

Гитанас Науседа пессимистично смотрит на возможность возвращения сторон за стол переговоров в ближайшее время. Выступая в Страсбурге, президент Литвы объяснил это тем, что позиции у Москвы и Киева пока очень далеки друг от друга.