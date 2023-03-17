Си Цзиньпин едет в Москву, Запад выделяет новую помощь Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию по приглашению Владимира Путина.

В Кремле заявляют, что Си Цзиньпин в Москве подпишет с российским президентом ряд важных двусторонних документов.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене",— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал эту поездку "визитом мира" и подчеркнул, что Пекин и Москва намерены укреплять сотрудничество, которое не будет нацелено против какой-либо третьей стороны.

"Что касается украинского кризиса, Китай будет занимать по нему объективную позицию, мы будем играть конструктивную роль для продвижения мирных переговоров",— сказал Ван.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что после визита в Россию председатель КНР намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ни одна из сторон эту информацию не комментирует.

При этом западные страны, в первую очередь США, поддержали идею переговоров глав двух государств.

Ранее Китай представил собственный мирный план для Украины. Он не содержал требований вывода российских войск, но включает прекращение огня и отказ от односторонних санкций. Украина и страны Запада отвергли этот сценарий.

Западная помощь Украине

Евросоюз планирует на следующей неделе перечислить Украине второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро из пакета помощи на 18 млрд евро. Об этом в своем "Твиттере" заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Выделение Киеву 18 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи страны ЕС одобрили в декабре. И уже в январе первый транш в размере 3 млрд евро Украина получила.

В Брюсселе подчеркивают, что ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Кроме того, в Белом Доме заявили, что в США продолжается работа над подготовкой нового пакета военной помощи для Украины. Объявить об этом планируют в ближайшие дни.

По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, поддержка Киева со стороны Вашингтона "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы предоставляются".