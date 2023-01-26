Иран ввёл санкции против европейцев

Иран ввёл собственные санкции против Европы. В "чёрный список" Исламской республики попали более 30 физических лиц и организаций. Среди них — бывшие и нынешние руководители силовых ведомств Великобритании, мэр Парижа, главный редактор французского журнала "Шарли Эбдо", ультраправый шведский политик Расмус Палудан, который несколько дней назад организовал публичное сожжение Корана, а также целый ряд депутатов Европарламента.

Всех их Тегеран обвиняет в поддержке терроризма, подстрекательстве к актам насилия в отношении иранского народа, во вмешательстве во внутренние дела республики и в распространении ложной информации.

Тейс Рётен, депутат Европарламента:

"Я считаю, что они в панике и чувствуют себя очень слабыми, вот почему они перешли к такого рода мерам. Представители режима зря думают, что они могут заставить Европейский парламент замолчать. Наоборот, лично я теперь ещё больше мотивирован продолжать наши усилия и называть "Стражей исламской революции" теми, кто они есть: террористической организацией, которая терроризирует свой собственный народ, а также применяет террористические методы за пределами Ирана".

Шаг Тегерана стал почти зеркальным ответом на санкции со стороны Великобритании и ЕС, введённые неделю назад в связи с жестоким подавлением антиправительственных протестов.

В списках оказались руководители КСИР, силовики, региональные и правительственные чиновники, руководители СМИ и целый ряд организаций. В Иране заявили, что эти действия нарушают устав ООН.