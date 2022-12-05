60$ за баррель — и ни центом больше: потолок цен на нефть РФ вступает в силу

Ограничение западными странами цен на морские поставки российской нефти в $60 за баррель вступило в силу, тот же лимит, но уже на нефтепродукты будет введен 5 февраля следующего года.

Это решение было поддержано Евросоюзом, странами G7 и Австралией, но вызвало негативную реакцию как Украины, так и России. Первая настаивала на лимите в $30 за баррель, вторая же угрожает полностью прекратить поставки.

Тем не менее, по данным FT, Москва подготовила флот танкеров, купленных у Венесуэлы и Ирана, чтобы продолжить продавать свою продукцию за пределами стран, применяющих эти санкции.

Как считают эксперты, после введения ограничений мировые цены на нефть с сегодняшних примерно 65$ за баррель могут резко вырасти. Связано это и решением стран ОПЕК+ продолжить сокращать объёмы добычи на 2 миллиона баррелей в день до конца следующего года.

При этом потолок цен вряд ли поддержат ее крупные покупатели в Азии — такие как Китай и Индия.

Как следует из данных Федеральной таможенной службы, в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта.