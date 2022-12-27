Владимир Путин запретил продавать нефть по "потолочным" ценам

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти тем странам и компаниям, которые используют "потолок цен". Запрет вступит в силу с 1 февраля и будет действовать по крайней мере до 1 июля. При этом в документе подчёркивается, что по специальному разрешению главы государства могут быть сделаны исключения.

В начале декабря Евросоюз, страны "Большой семёрки" и Австралия ввели потолок в 60 евро за баррель. Одновременно был введён запрет на морскую транспортировку российской нефти.

Ещё в процессе разработки этого положения российские власти заявляли, что не станут торговать себе в убыток. При этом Владимир Путин заявил, что потерь российский бюджет от потолка цен не понесёт. В то же время по словам вице-премьера Александра Новака, добычу придётся сократить на 5-7%.

Теперь в Москве работают над ответом на потолок цен на газ: неделю назад в ЕС заявили, что с середины февраля ограничат стоимость закупок 180-ю евро за мегаватт/час. Правда, это вдвое выше сегодняшних спотовых цен.