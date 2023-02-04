В ЕС договорились о потолке цен на российскую нефтепродукцию

Страны Европейского союза согласились установить потолок цен на российские нефтепродукты, чтобы ограничить средства Москвы для её войны в Украине. Об этом заявил в пятницу 3 февраля представитель Швеции, председательствующей в ЕС.

Ограничение предлагается установить на уровне 100 долларов за беррель для нефтепродукции, которая торгуется с надбавкой по отношению к сырой нефти - в основном дизельное топливо и бензин. А для дисконтных продуктов - таких, как мазут и гудрон - на уровне 45 долларов за беррель. Решение вступает в силу с пятого февраля.