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мир

В ЕС договорились о потолке цен на российскую нефтепродукцию

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 Euronews
Танкер с российской нефтью
Танкер с российской нефтью   -   Авторское право  AP / Archivo

Страны Европейского союза согласились установить потолок цен на российские нефтепродукты, чтобы ограничить средства Москвы для её войны в Украине. Об этом заявил в пятницу 3 февраля представитель Швеции, председательствующей в ЕС.

Ограничение предлагается установить на уровне  100 долларов за беррель для нефтепродукции, которая торгуется с надбавкой по отношению к сырой нефти - в основном дизельное топливо и бензин. А для дисконтных продуктов - таких, как мазут и гудрон -  на уровне 45 долларов за беррель.  Решение вступает в силу с пятого февраля.