Зима в Европе: снегопады нарушают дорожное и воздушное сообщение

Снежные бури нарушили дорожное движение по всей Польше, власти предупреждают о риске схода лавин. Всему виной холодный атмосферный фронт "Бригида", заставший страну врасплох.

Снегопады сопровождаются сильным ветром и метелями. Наиболее тяжелая ситуация на востоке страны.

Особую озабоченность вызывает ситуация в Татрах. В минувшие выходные в результате схода лавин там погибли три человека: один на польской стороне, двое — на словацкой.

В Великобритании из-за непогоды нарушено воздушное сообщение. Десятки рейсов были отменены в аэропортах Хитроу, Гатвик и Станстед,

Лондон во власти морозного тумана и сильного снегопада, ветреная погода может привести к хаосу для пассажиров в часы пик в понедельник.

Первый снег выпал и в центральных и западных регионах Франции, где это, скорее, редкость.

Зима медленно, но верно вступает в свои права по всей Европе, что представляет собой серьезный стресс-тест для энергетической инфраструктуры. Правительства ряда стран предупредили о возможных отключениях электроэнергии в предстоящие месяцы.