Украина готовится к зиме на выживание

Украина готовится к зиме на выживаниеКомментарии
"Стойкость и мужество - качества, которые нужны нам этой зимой", — подчеркивают в "Укрэнерго" на фоне выпавшего в стране снега и тяжелейшей ситуации в энергетике.
Из-за российских обстрелов половина инфраструктуры Украины либо повреждена, либо разрушена.
Ограниченное количество электроэнергии для приготовления пищи, отопления и работы больниц означает, что эта зима станет для населения очередным этапом в борьбе за выживание.
Жители Херсона уже ощущают на себе последствия. Прошло десять дней с тех пор, как российские войска покинули город, но тут до сих пор нет ни воды, ни электричества.
С наступлением темного времени суток, около 16:00, Херсон погружается в холод.
Из Херсонской и Николаевской областей эвакуируют гражданское население — повреждения инфраструктуры там слишком серьезны, чтобы люди смогли пережить зиму. По прогнозам, в некоторых районах температура опустится до -20C.
Оккупированная Россией Запорожская АЭС раньше производила более 25% электроэнергии в Украине. Но теперь на ней работают 2 из 6 энергоблоков и только на подачу тепла для Энергодара.
Возобновившиеся обстрелы станции ситуацию только усугубляют, снова вызывая опасения крупной катастрофы.