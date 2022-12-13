Снегопады парализовали Европу: отменены рейсы, тысячи домов — без света

Лондонцы оказались не готовы к столь резкому приходу зимы.

Первый снег, что как явление само по себе редкое для британской столицы, вызвал транспортный коллапс. Из-за обледеневших взлетно-посадочных полос в аэропортах Лондона отменены десятки рейсов. И все это произошло накануне общенациональной железнодорожной забастовки.

В сотнях британских школ отменены занятия — на радость детям, но не их родителям.

В Латвии, более привычной к обильным снегопадам, непогода также привела к задержкам рейсов. Пострадало и дорожное движение. Водителей в Риге призывают сменить личный транспорт на общественный, воспользоваться им бесплатно можно при предъявлении техпаспорта или свидетельства о регистрации автомобиля.

В соседней Эстонии кроме осложнения дорожного движения снежные бури привели к отключению электроэнергии в более чем 10 тысячах домохозяйств, около 4 500 из них до сих пор остаются без света.

Снегопад не обошел и Киев. Ситуация там осложняется плановыми отключениями электричества как следствие разрушенной или поврежденной энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.

Но жители украинской столицы уже научились приспосабливаться: у них наготове портативные генераторы, свечи и внешние аккумуляторы.