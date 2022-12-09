Российская война сплотила Евросоюз с Западными Балканами

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:**Преддверие Рождества должно быть периодом великодушия и доброты, но не в Европейском Союзе. На этой неделе обострилось противостояние между Брюсселем и Будапештом, когда венгерский премьер-министр оправдал свою репутацию плохого пареня и наложил вето на пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро.

Ответ Виктора Орбана по принципу «око за око» следует за отказом ЕС выделить Венгрии причитающиеся ей миллиарды евро в затянувшемся споре о верховенстве закона в этой стране. По мнению Еврокомиссии, Будапешт сделал недостаточно для борьбы с коррупцией и плохим управлением.

Орбан сорвал зло на Украине

Теперь Орбан срывает зло на Украине, союзнице Запада, которая борется за само своё выживание, в то время как другие 26 стран-членов выступают за сохранение денежного потока для Украины.

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис:

"Украина сталкивается со значительным дефицитом финансирования и ожидает дальнейших выплат из нашего пакета уже в январе. Мы знаем, что ситуация крайне сложная. Миллионы людей остались без воды, тепла и электричества. Значит, нам действительно нужно двигаться вперед".

Венгрия вступила к Евросоюз в четвертой волне расширения в 2004 году. Тогда были сомнения в том, что страны, в основном восточноевропейские, смогут достаточно быстро достичь стандартов ЕС.

Те же сомнения существуют и сегодня в отношении шести западнобалканских стран, которые уже давно стучатся в двери Союза. На саммите в Албании возникло ощущение, что из-за войны России против Украины эти страны стремятся поскорее обрести членство в ЕС.

Война ускорила расширение ЕС

Лидеры Евросоюза воспевали следующую волну расширения почти поэтично:

Председатель Европейского совета Шарль Мишель:

«Я глубоко убежден, что будущее наших детей станет более безопасным и благополучным, если Западные Балканы окажутся в составе ЕС. Мы усердно работаем над этим и поддерживаем интеграционный процесс».

Одна из стран, принятых в Евросоюз 2004 года, - это Эстония. Как балтийская нация относится к присоединению западно-балканских стран к блоку?

Наш корреспондент Эфи Кутсокоста встретилась с премьер-министром Кайей Каллас в Тиран:

Euronews: Премьер-министр, большое спасибо за интервью. Я хотела бы начать с этого саммита ЕС- Западные Балканы, который впервые прошел в Албании. Мы помним, что в прошлый раз некоторые лидеры были недовольны и говорили, что это пустая трата времени. Можно ли сказать, что с тех пор что-то изменилось?

Общее будущее Европы

Каллас: Да, последние встречи были очень напряжёнными, потому что многие в западнобалканских странах раздражены отношением к ним Евросоюза, считая, что он не выполняет обещанного. Но в этот раз мы договорились о либерализации визового режима для Косова, подтвердили перспективу членства Боснии и Герцеговины. Мы предприняли разные шаги. Так что это была встреча гораздо более ориентированная на сотрудничество и на общее будущее.

Euronews: Видите ли вы здесь новый импульс?

Каллас: Евросоюз состоит из 27 государств-членов, поэтому у нас 27 разных наборов общественного мнения. Но я вижу здесь пользу не только для Западных Балкан, но и для Евросоюза, потому что, если этот соседний регион будет мирным, безопасным и экономически процветающим, то это также будет выгодно для всей Европы, и вся Европа скорее станет мирной и более благополучной. Поэтому и в интересах Евросоюза иметь новых членов.

Euronews: Повлияла ли война в Украине на процесс расширения? И почему регион Западных Балкан так важен для Евросоюза?

Каллас: Война изменила наши взгляды на вещи. Я думаю, она сплотила нас, в том числе со странами Западных Балкан. Европейские ценности, которые мы разделяем, оказались поставленными на карту в Украине. Россия напала на Украину за её европейские устремления. Поэтому не в интересах Евросоюза отпускать от себя разные страны. Я считаю позитивным то, что мы едины, и что мы больше думаем о том, как удержать рядом с собой все страны, которые хотят быть в Евросоюзе, в Европе.

Санкции кусают

Euronews: Когда речь заходит о санкционной политике, звучат предупреждения о том, что эти меры недостаточно эффективны против Путина, и что Евросоюз скорее наносит ущерб самому себе. Вы разделяете это взгляд?

Каллас: У нас есть разведданные, которые ясно показывают, что санкции вредят России. Иначе почему русские хотят, чтобы мы сняли санкции, почему они используют разные инструменты, чтобы заставить нас снять санкции. Помните, как российские пропагандисты цинично выражали надежду, что голод заставит нас снять санкции. Так что санкции действительно бьют больно. Конечно, мы не знаем подлинного состояния российской экономики, потому что она не так прозрачна, как наша. Мы не знаем всего. Но наша разведка говорит нам, что санкции наносят ущерб, и нам нужно запастись стратегическим терпением.

При свечах добрее

После девяти месяцев российских бомбардировок Украина трижды за два дня на этой неделе нанесла удары по территории России. Это говорит о том, что украинские военные становятся смелее и увереннее. Москва отреагировала новыми обстрелами украинской энергетической инфраструктуры, погрузив многие города, такие как Львов, во тьму.

Но это не остановило повседневную жизнь. Магазины и бары приспосабливаются к ситуации.

Один бармен говорит: «Люди вокруг свечей намного добрее, они больше разговаривают друг с другом». Вот это дух!"