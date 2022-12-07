Брюссель представил 9-й пакет санкций против России

Европейский союз намерен запретить поездки и заморозить активы новых российских чиновников и военных в рамках очередного (уже 9-го) пакета санкций, призванных усилить давление на Москву из-за ее войны в Украине. Предложения были внесены исполнительной властью ЕС, Европейской комиссией. Её председатель Урсула фон дер Ляйен заявила:

"Во-первых, мы предлагаем добавить в наш санкционный список ещё почти 200 физических и юридических лиц. Сюда входят Вооруженные Силы России, отдельные офицеры и оборонно-промышленные предприятия, а также депутаты Государственной Думы, Совета Федерации, министры, губернаторы и политические партии".

Пакет будет также включать экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и их компонентов.

Прежде чем войти в силу, эти меры должны быть обсуждены и одобрены всеми 27 странами-членами ЕС, и этот процесс обычно приводит к смягчению предложений комиссии. Новыми санкциями новыми она надеется нанести ощутимый удар по российской оборонной промышленности и банкам, а также лишить Россию доступа к беспилотным летательным аппаратам.

Кроме того, Европейская комиссия рекомендует членам ЕС принять меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, в том числе ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность, а также прекратить вещание российских телеканалов в Европе.

"После продовольствия и голода Путин решил взять на вооружение зиму. Он хочет нарушить электроснабжение, отопление и водоснабжение миллионов мирных жителей по всей Украине", — написал в Twitter глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

С тех пор как в феврале Владимир Путин начал вторжение в соседнюю Украину, Еврокомиссия разработала 8 раундов санкций против России. Пострадали банки, компании и рынки, даже части чувствительного энергетического сектора, и более 1200 чиновников подверглись замораживанию активов и запрету на поездки.

Но экономика 27 государств ЕС, уже пострадавшая от пандемии COVID-19, теперь борется с ростом инфляции и высокими ценами на электроэнергию и природный газ. Одобрить новые санкции становится все труднее, поскольку они также имеют свою цену внутри Евросоюза.