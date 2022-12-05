Евросоюз не хочет впускать к себе мигрантов через Западные Балканы

Европейская комиссия объявила в понедельник, что персонал союзного пограничного агентства Frontex вскоре может быть размещён на юго-восточных рубежах ЕС, возле стран, в него не входящих. Цель этой дислокации - перекрыть мигрантам путь в Евросоюз через Западные Балканы.

«В районе Западных Балканах у нас сейчас имеется около 500 сотрудников Frontex, которые развернуты пока только на границе между Западными Балканами в целом и внешними рубежами ЕС, — заявила журналистам еврокомиссар внутренних дел Илва Юханссон. - С новым мандатом можно будет развернуть их также внутри стран, между двумя разными западнобалканскими партнёрами. Frontex должно решить, какое количество необходимо".

Эта мера является частью Плана действий по Западным Балканам, предложенного Еврокомиссией для борьбы с ростом числа мигрантов, въезжающих в ЕС через этот регион.

По данным Frontex, за первые 10 месяцев года было зарегистрировано более 128 тыс незаконных пересечений границы с ЕС через Западные Балканы. Это на 168% больше, чем за тот же период 2021 года.

План Еврокомиссии был обнародован в понедельник, за день до саммита ЕС и Западных Балкан в Албании. Ещё одним его элементом стало введение единых правил выдачи виз для западнобалканских стран и Евросоюза, чтобы иностранные граждане, путешествующие на Западные Балканы по безвизовому режиму, не могли проникать без нужных документов в ЕС.

Через безвизовую лазейку

Большинство стран Западных Балкан имеют безвизовый режим с Евросоюзом. Юханссон сказала, что через Сербию проникает в ЕС основной поток мигрантов.

Сербия имеет безвизовые соглашения с Арменией, Азербайджаном, Бахрейном, Беларусью, Боливией, Китаем, Кубой, Гвинеей-Бисау, Индией, Индонезией, Ямайкой, Кыргызстаном, Кувейтом, Казахстаном, Монголией, Оманом, Катаром, Россией, Суринамом и Турцией.

Недавно она отменила безвизовый режим с Тунисом и Бурунди, и «решила сделать то же самое в отношении Индии, а также пообещала продолжить сотрудничество с другими третьими странами», — сказала еврокомиссар.

«Но у всех партнёров на Западных Балканах есть значительные пробелы, когда речь идет о согласовании визовой политики с визовой политикой ЕС, поэтому эти пробелы необходимо закрывать во всех странах Западных Балкан», — добавила Юханссон.

Повестка дня саммита

Ожидается, что согласование визового режима будет обсуждаться лидерами на саммите ЕС-Западные Балканы в Тиране во вторник. Стороны обсудят приближение правительств этого региона к внешней политике и политике безопасности ЕС, включая режимы санкций. Это является предварительным условием вступления в блок, что также будет на повестке дня.

И здесь опять-таки исключением является Сербия, которая до сих пор отказывалась вводить какие-либо ограничительные меры в отношении России из-за ее войны в Украине.

Президент Сербии Александр Вучич пригрозил бойкотировать саммит, впервые проведенный в стране на Западных Балканах, из-за спора с Косовым.

Саммит состоится за несколько дней до встречи министров внутренних дел и лидеров ЕС в Брюсселе, где будут обсуждаться статус кандидата для Боснии и Герцеговины и либерализация визового режима для Косова.