У Евросоюза и США есть зелёная лазейка для субсидий

Джо Байден любит выставлять себя поборником независимости американской промышленности и защитником деловых интересов Соединённых Штатов. Но тем самым президент способствует сильным трениям с европейскими союзниками США.

Принятый Конгрессом в этом году «Закон о снижении инфляции» (IRA), субсидирует зелёные технологии с маркой «сделано в США», такие как электромобили, энергоемкие отрасли и возобновляемые источники энергии, на сумму 370 млрд долларов.

Брюссель кричит, что это нечестно! Вице-президент Еврокомиссии утверждает, что европейские компании вытесняются с рынка США вопиющими нарушениями правил международной торговли.

«Мы требуем справедливости, - сказал Валдис Домбровскис. - Мы хотим и ожидаем, чтобы к европейским компаниям и экспорту относились в Соединённых Штатах так же, как к американским компаниям и экспорту относятся в Европе».

«Закон о снижении инфляции» вступает в силу в январе. О возможном освобождении от него европейских компаний уже несколько недель ведёт переговоры совместная рабочая группа ЕС и США. Но пока сделка кажется иллюзорной.

Эксперты скептически относятся к возможности компромисса, утверждая, что Америка давно уже отказалась от принципов свободной торговли. Но Европа, по мнению сотрудника Немецкого фонда Маршалла, тоже может обходить правила вместо прямой конфронтации с Америкой.

«Последнее, что мы хотим сделать прямо сейчас, самое глупое, что мы можем сделать, это начать торговую войну, находясь при этом в положении слабого, - сказал Якоб Киркегор. - Вместо этого, я думаю, что можно проводить адресные, ограниченные меры, например, позволить мягкое использование субсидий и государственной поддержки для перехода к зелёной экономике. Нужно это делать как можно скорее, чтобы европейский бизнес мог в полной мере так же конкурировать на международном уровне».

Тем не менее эксперты считают такие европейские контрмеры политически опасными, поскольку ЕС стал сильно зависеть от США в том, что касается передачи вооружений Украине, а также поставок сжиженного газа для компенсации потери российских энергоносителей.