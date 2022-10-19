Главы государств и правительств Евросоюза будут решать на этой неделе в Брюсселе вопрос о том, как сбить цены на импортируемую энергию. Лидеры ЕС обвиняют Россию в использовании своего природного газа в качестве оружия, что усилило его дефицит и топливную инфляцию. Европейская комиссия подготовила для рассмотрения на Саммите целый пакет предложений. Важнейшим из них председатель Урсула фон дер Ляйен считает совместную закупку газа у внешних поставщиков странами-членами ЕС, которые тогда не будут вести торг между собой:

«Лучший ответ на газовый шантаж Путина - это европейская солидарность и европейское единство, - сказала она. - Вместо того, чтобы торговаться друг с другом, европейцы должны покупать газ сообща. Очень просто. Мы будем осуществлять единые закупки газа на уровне ЕС. Агрегирование спроса будет обязательным для как минимум 15% газа, используемого для заполнения хранилищ».

Предложена также новая схема образования цен на сжиженный природный газ, который уже позволил Евросоюзу компенсировать некоторые потери поставок трубопроводного газа из России.

Но бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт считает недостаточным план совместных закупок лишь малой части газа для хранилищ:

«Я нахожу это несуразным, потому что нам нужно обратное: 85% должны быть куплены совместно, а затем оставшиеся 15% могут быть куплены странами-членами на спотовом рынке, - сказал он. - Это дало бы Евросоюзу огромную власть, чтобы снизить цену».

ЕС также рассмотрит так называемую "иберийскую модель", которая отделяет цену на газ от цены на электричество. Португальский евродепутат-социалист Педру Маркеш опасается, что её распространение на весь Союз теперь может помешать сокращению потребления.

«Нескольких месяцев мы призывали принять меры по ограничению цен на газовых рынках и прекращению на них спекуляций, - сказал он. - Мы на Иберийском полуострове с успехом отвязали электричество от газа. Но это нужно было сделать вчера, а не откладывать на завтра. Мы призываем Совет ЕС действовать быстро, в соответствии с требованиями момента. Нужно также поторопиться с помощью семьям и небольшим предприятиям, которые страдают от дороговизны света и тепла больше всего. Мы, социалисты, хотим, чтобы таким был европейский ответ на это».

Сдержанный подход Еврокомиссии к ограничению цен на газ одобряют руководители Германия и Нидерланды, выступающие против вмешательства на рынках. На Саммите им возразят Италия, Бельгия, Польша и Греция - сторонники широких ценовых потолков.