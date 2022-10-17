Война в Украине и вызванный ею рост стоимости жизни привели к тому, что за последние месяцы в Восточной Европе и Центральной Азии миллионы детей оказались за чертой бедности, говорится в исследовании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном 17 октября.

Последствия вторжения России в Украину и постоянная инфляция сделали нищими на четыре миллиона детей больше, чем в 2021 году. Это годовой рост числа детей, живущих в нищете на 19%. Как подчёркивается в докладе ЮНИСЕФ, дети несут основную тяжесть экономического кризиса, вызванного конфликтом. Как показало исследование, хотя дети в среднем составляют 25% населения региона, на их долю пришлось почти 40% от 10,6 млн человек, оказавшихся в минувшем году за чертой бедности.

В докладе, охватывающем 22 страны, говорится, что в России произошло самое значительное увеличение числа детей, живущих в бедности: в обедневших семьях оказались 2,8 миллиона детей, что составляет почти три четверти от общего роста детской бедности в регионе. В Украине на полмиллиона выросло число детей, живущих в бедных семьях, - это второй по объёму показатель в регионе. За ней следует Румыния, где, как отмечается в исследовании, за чертой бедности оказались 110 000 детей. Важно отметить, что ЮНИСЕФ даёт консервативную оценку, в которой используется падение ВВП на 10%.

"Последствия конфликта в Украине чрезвычайно важны для России, потому что война приводит к ухудшению доступа к определенному количеству основных продуктов питания, к топливу и в целом к покупательной способности населения из-за растущей инфляции", - говорит Аделин Хазан, президент ЮНИСЕФ во Франции.

"ЮНИСЕФ бьет тревогу по поводу последствий этой войны и призывает правительства обеспечить чрезвычайно серьёзную поддержку со стороны служб социальной защиты и реализовать программы денежной помощи для наиболее уязвимых семей с детьми", - отметила Хазан.

Расчёты, произведённые ЮНИСЕФ, показывают, что последствия войны в Украине на сегодня уже обошлись региону Восточной Европы (включая Россию) годовой потерей дохода примерно в 1200 евро на душу населения. В общей сложности регион, в котором проживают 424 млн человек, потерял за 2022 год около 470 миллиардов евро как результат военной агрессии России.

Последствия детской бедности выходят далеко за рамки финансовых трудностей семей: чем беднее семья, тем большую долю своего дохода она тратит на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и топливо.

А когда стоимость предметов первой необходимости резко возрастает, уменьшается количество денег, доступных для удовлетворения других потребностей, таких как здравоохранение и образование. В результате беднейшие дети имеют меньше шансов получить доступ к основным услугам и более уязвимы к насилию, эксплуатации и жестокому обращению, отмечает ЮНИСЕФ.

Рост детской бедности в Восточной Европе и Центральной Азии может привести к тому, что только в 2022 году на 4.500 больше детей умрут, не дожив до своего первого дня рождения. А на 117 000 увеличится число детей, которые бросят школу, предупреждает ЮНИСЕФ.