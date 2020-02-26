В прошлом году в Евросоюзе сменился состав органов законодательной и исполнительной власти. Еврокомиссия и Европарламент объявили для себя новые приоритеты — это борьба с климатическими изменениями, гендерный паритет, цифровая экономика.

Но напоминают о себе и нерешённые задачи — они относятся в основном к социальной сфере. Остаются острыми проблемы бедности, насилия, некачественного здравоохранения и образования, от которых больше всего страдают дети.

В Европе 20% семей считаются бедными. Дети в них умирают, не дожив до пятилетнего возраста, на 40% чаще, чем в среднем. На неприемлемость такой статистики указали представители организаций по защите прав ребенка. На встрече в Брюсселе с руководством европейских Комиссии и Парламента они отметили, что сегодняшние 14-летние будут голосовать на следующих европейских выборах и могут припомнить политикам недостоточную о себе заботу.

Глава международной федерации «Земля людей», выступающей за равноправие всех возрастов, призвала больше прислушиваться к детям:

"Думаю, нам в Евросоюзе нужно разработать конкретную стратегию в отношении детства, которая распространялась бы на внутреннюю и внешнюю политику, а также облегчила бы проведение консультации с детьми, - сказала Дельфина Моралис. - Это стратегия для детей. Поэтому нужно привлечь их к обсуждению этой политики".

После глобального финансового кризиса 2008 года многие европейские государства сократили расходы на социальные нужды, которые приносят пользу большому количеству детей. В ЕС каждый четвертый ребенок (точнее, их 22,7 млн) рискует вырасти малоимущим, а половина всех детей в некоторых странах Евросоюза живет ниже черты бедности. Как признаются такие дети, больше всего они страдают от недоедания и насилия, отсутствия интересных занятий. Генеральный секретарь Альянсв Детских Фондо считает, что в самом тяжелом положении находятся маленькие беженцы:

"52 процента беженцев во всем мире – малолетие. Есть опасения, что мы используем неправильный подход к этой проблеме, - сказала Мэг Гардинье. - Ключевым фактором в её решении является обеспечение образования в лагерях для беженцев. Это - важнейший аспект гуманитарной помощи, и если детей и молодых людей хорошо учат в лагерях, это даёт им возможность сосредоточиться на настоящем и смотреть в будущее".

В октябре Европарламент проголосовал за укрепление социальных прав, в том числе - усиление борьбы с детской бедностью и безработицей среди молодежи. Еврокомиссия работает над выполнением этой резолюции, но пока не объявлено о каком-либо увеличении ассигнований на эти цели в долгосрочном бюджете ЕС.