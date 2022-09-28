Брюссель аннонсировал 8-й пакет санкций против России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен аннонсировала в Брюсселе 8-й пакет сенкций Евросоюза в отношении России. В нем, в частности, вводится ограничение на цены на нефть, которая поставляется в ЕС из России. По заявлениям украинских политиков, такое ограничение позволит урезать российские доходы от продажи нефти в Европу вдвое.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на встрече, заявил, что ЕС введет санкции против представителей Минобороны России, а также самопровозглашённых ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на аннексированных территориях Украины. Санкции ЕС также ударят по иностранцам, которые участвовали в обходе экономических ограничений против России.

В Брюсселе в среду прошла встреча послов стран ЕС, одним из основных вопросов которой стала война в Украине, энергетический кризис и очередной список антироссийских санкций.

Основное внимание в 8-м по счёте пакете санкций уделено механизму ограничения цен на экспорт российской нефти, согласованному странами Большой семерки, на котором уже несколько недель настаивает Киев. Власти Украины также настоятельно требуют от Евросоюза введения полного эмбарго на российский газ, продажа которого позволяет Кремлю финансировать войну на территории Украины.

В начале 5 декабря должны вступить в силу санкции ЕС, запрещающие импорт российской нефти по морю. Украина хочет, чтобы ЕС пошел дальше, особенно после того, как президент России Путин на прошлой неделе объявил о частичной мобилизации и намекнул на возможность использования ядерной кнопки.

Согласно позиции украинской стороны, ограничение цен на нефть и газовое эмбарго должны быть введены немедленно. Очередной пакет санкций должен включить запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.

Тем не менее остается неясным, насколько эффективным будет режим ограничения цены на нефть, особенно с учётом того, что некоторые крупнейшие российские покупатели, такие как Китай и Индия, не стали присоединяться к санкционному соглашению. Американские власти утверждают, что ограничение цен может сработать, даже если другие покупатели российской нефти официально не присоединятся к коалиции, поскольку они все равно смогут использовать эту систему в качестве рычага давления в переговорах с Москвой о снижении цен.