Россия увеличила объемы поставок нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион

Россия восстанавливает экспорт нефти и перенаправляет его на новые рынки. О кризисе нефтяной отрасли в стране говорить нельзя. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе марафона "Новые горизонты". Новак рассказал, что случится при отказе ЕС российской нефти. По его словам произойдет удорожание нефти. Ту нефть, которую ЕС покупал у России, придется придется приобретать в другом месте по более высокой цене.

Александр Новак, вице-премьер РФ: "Но тем не менее произойдет просто перераспределение, а мы направим свои энергетические ресурсы, безусловно, на те рынки, откуда будет эта нефть перенаправлена в Европейский союз. Сегодня это во многом уже происходит, мы увеличили объемы поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион". При этом Новак не назвал конкретные страны.

Политик сообщил, что Россия увеличила добычу нефти в мае на 200-300 тыс. баррелей в сутки после падения в апреле, в июне восстановление добычи продолжится.

Из-за вторжения России в Украину ЕС намерен отказаться со временем и от российского газа и в энергетическом плане быть независимым от России. Пока речь идет о сокращении поставок. О своем решении продолжить покупать российский газ уже сообщили энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Венгрии, Италии, Словакии и Северной Македонии.

По словам Новака, около половины зарубежных клиентов "Газпром экспорта" уже открыли счета для оплаты российского газа в рублях.