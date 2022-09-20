Евросоюз усиливает борьбу против рака

В последние два года борьба с пандемией коронавируса существенно замедлила в Европе борьбу против рака. Вот почему Еврокомиссия выступила с новой инициативой по расширению системы профиликтики, обнаружения и диагностики этой болезни. Страны-члены ЕС получили рекомендации увеличить количество обследований на разные типы рака в разных целевых группах.

По статистике, в 2020 году самыми смертоносными видами рака в регионе были рак груди, шейки матки и кишечника. Согласно новой инициативе Еврокомиссии, бесплатно провериться на заболевание этих органов к 2025 году смогут 90% европейцев.

Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес говорит, что Брюссель готов выделить на это 100 миллионов евро.

"В конечном счете, то, что мы все пытаемся сделать, — это изменить ситуацию с раком в Евросоюзе. Программы скрининга для этого очень важны, потому что ранняя диагностика действительно спасает жизни. Мы работаем над этим. Эти рекомендации составлены на основе последних научных данных", — говорит Стелла Кириакидес.

Необходимость улучшить программу обследований в Европе назрела уже давно, считает президент Европейской коалиции больных раком Франческо де Лоренцо.

"Это очень важное достижение, потому что только для рака легких долгое время существовало много барьеров. Во всех странах скрининг проводится слишком поздно", — считает он.

Еврокомиссия также планирует распространить программу скрининга на другие типы рака — в частности, рак простаты, легких и желудка.