Полузатопленному Пакистану нужна помощь Евросоюза

Премьер-министр Пакистана обратился к международному сообществу с просьбой о «серьёзной и искренней поддержке» в связи и наводнениями. Шахбаз Шариф сообщил, что стихия лишила крова почти миллион человек и нанесла ущерб в 10 миллиардов долларов. Посол Пакистана в Евросоюзе Асад Маджид Хан предупредил в интервью Euronews, что худшее может быть ещё впереди:

«Вода, которая сейчас выпадает в виде дождей, хлынет в реки, которые уже вышли из берегов, ударит по дамбам, по плотинам. Так что нас ожидает ещё много неприятностей. Разрушения и бедствия, которые мы наблюдаем, на самом деле могут быть лишь верхушкой айсберга".

Много посевных площадей в Пакистане затоплено, многие объекты инфраструктуры смыты. В качестве основных потерь дипломат назвал:

- 5 тыс км дорог,

- 243 моста,

- миллион домов,

- 730 тыс голов скота.

Это статистика правительства. Кроме того, по некоторым оценкам, под водой оказало от трети до половины всей территории.

Представитель Еврокомиссии сказал, что она выделила 1,8 млн евро на немедленную гуманитарную помощь Пакистану и выразила намерение усилить поддержку:

«Действительно, это только первоначальная сумма, и мы ищем способы её дальнейшего увеличения по мере того, как потребности продолжают расти, - сказал Балаш Уйвари. - Мы собираемся привести в действие Механизм гражданской защиты ЕС потому, что пакистанские власти просят о такой защите».

В последние три десятилетия Евросоюз оказывал большую финансовую поддержку Пакистану, развитию которого мешали политические, а также природные потрясения. Он входит в первую десятку стран, наиболее уязвимых перед последствиям изменения климата, поэтому солидарность Брюсселя с Исламабадом будет необходима и в долгосрочной перспективе.

«Кризис будет усугубляться, потому что паводки повлияют на нашу способность сеять озимые, - продолджал пакистанский посол. - Учитывая всё это, я думаю, что международная конференция доноров была бы соответствующим и лучшим ответом на вызов».

По оценкам ООН, Пакистану требуется 160 млн долларов в виде экстренного финансирования. На следующей неделестрану посетит генеральный секретарь Антониу Гутерриш.