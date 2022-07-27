Европейский cуд подтвердил запрет на вещание RT

Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе запрет на вещание в Евросоюзе телеканала RT (ранее он назывался Russia Today то есть "Россия сегодня"). В среду в Люксембурге был отклонён иск RT France, в котором этот французский филиал требовал отмены решения Совета ЕС временно убрать его из эфира. Судьи сочли, что это решение, принятое срочно в связи с войной, было оправданным, не угрожало свободе средств массовой информации и не ущемило право RT быть услышанным.

В марте вскоре после вторжения России в Украину Евросовет ввел ограничения на трансляцию RT, а также новостного агентства Sputnik. Совет заявил, что Российская Федерация через эти подконтрольные ей СМИ ведет «пропагандистскую кампанию, оправдывающую агрессию против Украины и направленную против гражданского общества Евросоюза, грубо искажая факты и манипулируя ими».

RT France оспорил это решение, заявив, что Совет не обладает для этого компетенцией, а запрет нарушает свободу выражения мнений.

Французский евродепутат считает, что RT и Sputnik являются частями путинской военной машины и представляют опасность для европейцев:

«Я решительный сторонник свободы слова и свободы СМИ. Но RT и Sputnik — это не СМИ. Это оружие гибридной войны - сказала Натали Луазо. - Это не мои слова. Главный редактор RT повторяет снова и снова, что она управляет неким инструментом войны против демократий. А мы хотим защитить наши демократии".

Пресс-секретарь Кремля назвал решение суда наступлением на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах. "Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают в нашей стране, - сказал Дмитрий Песков. - Мы тоже не будем давать им работать у нас, и здесь никакой мягкой позиции не будет".