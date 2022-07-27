English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

Европейский cуд подтвердил запрет на вещание RT

Access to the comments Комментарии
 Sandor Zsiros
euronews_icons_loading
RT на телеэкране
RT на телеэкране   -   Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе запрет на вещание в Евросоюзе телеканала RT (ранее он назывался Russia Today то есть "Россия сегодня"). В среду в Люксембурге был отклонён иск RT France, в котором этот французский филиал требовал отмены решения Совета ЕС временно убрать его из эфира. Судьи сочли, что это решение, принятое срочно в связи с войной, было оправданным, не угрожало свободе средств массовой информации и не ущемило право RT быть услышанным.

В марте вскоре после вторжения России в Украину Евросовет ввел ограничения на трансляцию RT, а также новостного агентства Sputnik. Совет заявил, что Российская Федерация через эти подконтрольные ей СМИ ведет «пропагандистскую кампанию, оправдывающую агрессию против Украины и направленную против гражданского общества Евросоюза, грубо искажая факты и манипулируя ими».

RT France оспорил это решение, заявив, что Совет не обладает для этого компетенцией, а запрет нарушает свободу выражения мнений.

Французский евродепутат считает, что RT и Sputnik являются частями путинской военной машины и представляют опасность для европейцев:

«Я решительный сторонник свободы слова и свободы СМИ. Но RT и Sputnik — это не СМИ. Это оружие гибридной войны - сказала Натали Луазо. - Это не мои слова. Главный редактор RT повторяет снова и снова, что она управляет неким инструментом войны против демократий. А мы хотим защитить наши демократии".

Пресс-секретарь Кремля назвал решение суда наступлением на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах. "Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают в нашей стране, - сказал Дмитрий Песков. - Мы тоже не будем давать им работать у нас, и здесь никакой мягкой позиции не будет".