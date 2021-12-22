Германия прекратила спутниковое вещание RT на немецком языке

Германия прекратила спутниковое вещание RT на немецком языкеКомментарии
Германия добилась от Eutelsat прекращения спутниковой трансляции российского новостного канала Russia Today на немецком языке.
"Eutelsat прекратил спутниковое вещание программы RT DE 22 декабря 2021 года", - говорится в заявлении Управления по делам СМИ Берлина и Бранденбурга (Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Mabb). Ведомство сообщило, что ранее уже выражало протест европейскому спутниковому оператору в связи с немецким вещанием российского телеканала из Сербии.
Mabb подчеркнул, что RT не подавал заявку на получение лицензии на вещание в Германии, хотя в июне обратился за лицензией в Люксембурге в обход немецкого законодательства. "Люксембург отклонил уведомление, ссылаясь на правовой суверенитет Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении немецкого ведомства.
В RT ответили, что вещание ведется на основании сербской лицензии, которая действует в Германии в соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении (ECTT). В пресс-службе канала подчеркнули, что считают действия немецкого регулятора неправомерными, и сообщили, что обратятся в суд.
Канал RT, который западные политики называют "пропагандистским инструментом Кремля", начал спутниковое вещание на немецком языке 16 декабря. В тот же день Youtube приостановил работу немецкоязычного аккаунта Russia Today за нарушение условий использования. Однако за эфиром все еще можно следить на сайте компании.
В пятницу Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с канала RT Deutsch на YouTube. Выступая в среду перед RT, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает зеркальных мер за блокировку спутникового вещания.
"Вы знаете, как и в случае с обеспечением российской безопасности, всякому терпению есть предел. Поэтому я не исключаю, что мы вынуждены будем, если эта неприемлемая ситуация будет продолжаться, отвечать", - сказал он.
Ранее сообщалось о невыдаче Министерством иностранных дел Франции аккредитации RT France. Президент России Владимир Путин во вторник в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном призвал прекратить "дискриминацию" в отношении российской компании.