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Новости Европы

Евросоюз наложил санкции на российское золото

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 Ana LAZARO
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Слитки золота
Слитки золота   -   Авторское право  Sakchai Lalit/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Постоянные представители Евросоюза утвердили в среду очередной набор санкций против России. Он включает запрет на импорт из неё золота, в том числе через третьи страны. Москва утверждает, что она не продаёт его напрямую в Евросоюз. Этот драгоценный металл считается второй по важности, после энергоносителей, статьёй российского экспорта. Согласно западным источникам, в 2021 году Кремль получил от продажи золота 15,5 млрд евро. Теперь гражданам ЕС будет запрещено покупать золото российского происхождения в виде полуфабрикатов, лома, а также ювелирных изделий. 

В Евросоюзе замораживаются активы "Сбербанка". Ограничительные меры направлены на то, чтобы у России было меньше денег для финансирования своих военных действий в Украине. Назван ряд товаров и технологий двойного назначения, поставки которых в Россию запрещены. В "чёрный" список ЕС внесены ещё полсотни российских физических и юридических лиц. 

Евросоюз разрешил использование части российских замороженных активов для прибретения сельскохозяйственной продукции. Верховный представитель ЕС по иностранным делам подчёркнул, что санкции не угрожают ничьей продовольственной безопасности:

«С самого начала продукты питания и удобрения были полностью исключены из наших пакетов, - сказал Жозеп Боррель. - Никакие ограничительные меры не затрагивают торговлю продовольствием. Для нас вполне допустимо, что Россия продаёт, а люди покупают у неё продукты питания и удобрения». 

Брюссель сделал дополнительные разъяснения по поводу того, какая деятельность россиийских компаний в ЕС разрешена.