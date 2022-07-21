ЕЦБ повысил ключевую ставку ради обуздания инфляции

Европейский Центробанк впервые за 11 лет повысил ключевые ставки — на 50 базисных пунктов. Регулятор таким образом будет бороться с рекордной инфляцией, уровень которой составил в июне 8,6%, при том, что целевой показатель ЕЦБ — не более 2%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард при этом констатировала и замедление экономического роста еврозоны:

"Инфляция остаётся нежелательно высокой и, как ожидается, в течение некоторого времени останется выше нашего целевого показателя. Последние данные свидетельствуют о замедлении темпов роста во второй половине 22-го года и далее. В то же время это замедление смягчается рядом факторов. Совет управляющих сегодня принял решение повысить ключевые процентные ставки ЕЦБ и одобрил Механизм трансмиссионной защиты".

Новый инструмент должен сократить расхождение в стоимости заимствований для различных государств еврозоны. Объёмы выкупа облигаций в рамках этого механизма будут зависеть от "серьёзности рисков". В ЕЦБ отметили, что это должно позволить обуздать инфляцию в среднесрочной перспективе.

"По мере того, как мы нормализовываем денежно-кредитную политику, Механизм трансмиссионной защиты обеспечит эффективную передачу нашей монетарной политики во все страны еврозоны. Единство нашей политики является условием для того, чтобы ЕЦБ смог выполнить свою задачу по стабилизации цен".

При этом в сентябре можно ожидать нового повышения ключевых ставок. Однако Кристин Лагард подчеркнула, что дальнейшие шаги будут зависеть от реальных финансово-экономических данных еврозоны.