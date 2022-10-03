Элизабет Борн: "Отказ от санкций был бы отказом от Украины"

В присутствии украинского посла в Париже Национальное собрание (парламент Франции) обсуждало в понедельник войну в Украине. Премьер-министр Элизабет Борн подтвердила поддержку своей страны украинским властям и высказалась за продолжение санкций против России.

"Отказ от санкций был бы отказом от Украины, — сказала Борн, — это был бы отказ от наших ценностей, это было бы подчинение России. Франция, патриотизм - это не отказ, это не отречение, это не подчинение (...) Война в Украине продолжается, но мы готовы, сопротивление украинского народа нас обязывает, мы будем с ним, мы справимся".

Приглашённые выступить с трибуны Национального собрания представители различных политических партий, в свою очередь, резко осудили риторику Владимира Путина, назвав её "агрессивной и фальшивой":

"Нарратив России — это обман. Договор 4+2 не содержал каких-либо обязательств не расширять НАТО. Россия попирает права человека, попирает и свою подпись. В Будапештском меморандуме 1994 года она гарантировала границы Украины", — заявил Жан-Луи Тьерио, депутат от партии Les Républicains.

Ещё одно заявление прозвучало от представительницы радикального левого движения La France Insoumise Жан-Люка Меланшона, которого в прошлом причисляли к пророссийскому флангу французских политиков. Депутат Матильда Пано приветствовала российскую оппозицию, выступающую против войны в Украине:

"Формирующиеся в России очаги протеста должны напоминать нам об одном: мы не должны смешивать россиян с правительством Владимира Путина. Роль Франции в этом кризисе заключается в том, чтобы вместе с Украиной работать над соблюдением международного права, защитой гражданских лиц и восстановлением мира".

В ближайшие месяцы Франция собирается организовать экономическую конференцию по Украине, чтобы "мобилизовать французские компании на восстановление разрушенной войной страны".