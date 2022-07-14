Ответственность за военные преступления России в Украине

Международный уголовный суд (МУС) и 45 стран мира обязались более тесно сотрудничать в расследовании военных преступлений, совершённых Россией в Украине. Таким преступлением может быть ракетный удар в четверг по жилому району Винницы, в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек, в том числе ребенок в коляске. Выступая по видеосвязи на гаагской конференции по уголовной ответственности в Украине, президент Владимир Зеленский высказался за создание специального трибунала, чтобы обеспечить наказание виновных за российскую агрессию. В этой связи главный прокурор МУС призвал в привести в действие международную систему правосудия:

«Прямо сейчас дети, женщины, молодые и старые люди живут в страхе. Они страдают в Украине, скорбят о том, что потеряли вчера, затаив дыхание думают о том, чего они лишаться сегодня, и какое горе прийдёт завтра, - сказал Карим Хан. - В такое время закон не может быть безучастным зрителем; закон не может спокойно отдыхать в Гааге или где-либо ещё. Закон предназначен для защиты или поддержки определенных принципов, которые необходимы человечеству».

Но выполнить такие призывы непросто. Ни Украина, ни Россия не являются членами МУС. Это означает, что они не находятся строго под его юрисдикцией, когда осуществляется судебное преследование за серьёзные военные преступления, геноцид или преступления против человечности. По словам Зеленского, украинское правосудие сделает такую работу в рамках национальной юрисдикции. А генеральный прокурор Украины сказала, что её страна сотрудничает с МУС там, где это возможно, и готовится вместе с ним проводить расследования таких преступлений:

«У нас есть процессуальные меры, и я должна работать в рамках этих мер, - сказала Ирина Венедиктова. - Мы будем сотрудничать со всеми судами и трибуналами, потому что для Украины важны ответственность и справедливость. Очень важно делать это с международным сообществом».

По словам Зеленского, кроме трибунала, нужен механизм компенсации ущерба, нанесённого агрессией.Президент также сообщил, что с начала войны из Украины было похищено и вывезено на территорию России более 200 тыс детей.