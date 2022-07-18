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Украина

Украина: громкие увольнения силовиков и сотни дел о госизмене

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото: Иван Баканов
Иллюстрационное фото: Иван Баканов   -   Авторское право  AP Photo/Efrem Lukatsky

Донецкая область под плотным огнём. По сообщению региональной прокуратуры, 6 человек, в том числе трое детей, пострадали в результате интенсивных российских обстрелов Соледара и села Ягодное в окрестностях Бахмута.

В ночь на понедельник воздушная тревога была также объявлена в Николаеве на юге страны. Городские власти сообщили о десятке взрывов.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля российская армия применила против Украины более трёх тысяч крылатых ракет.

Глава государства отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурораИрину Венедиктову, объяснив свое решение тем, что в настоящее время расследуется более 650 дел о государственной измене и коллаборационной деятельности, по которым проходят силовики. Зеленский добавил, что более 60 работников правоохранительных остались на оккупированной территории и "действуют против интересов" Киева. По словам президента Украины, ответственность за это лежит на руководителям ведомств.

Тем временем жители Донбасса продолжают покидать регион. На понедельник запланирован эвакуационный поезд по маршруту Покровск – Днепр – Львов. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в стране около 7 миллионов внутренне перемещенных лиц. Прогнозируется усиление миграции с востока на запад Украины с приближением отопительного сезона.

Если боевые действия остановятся там, где они проходят на сегодняшний день, если линия фронта не будет двигаться, находиться здесь в зимний период будет очень сложно.
Руслан Требушкин
Городской голова Покровска

По последним данным Мониторинговой миссии ООН, в Украине подтверждено более 5 тысяч случаев гибели мирных жителей. В организации отмечают, что реальное число жертв войны значительно больше.

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