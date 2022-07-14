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Украина

Десятки убитых и раненых мирных жителей после ракетного удара по Виннице

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 Андрей Позняков
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Коляска ребёнка, погибшего в результате ракетного удара по Виннице 14 июля 2022
Коляска ребёнка, погибшего в результате ракетного удара по Виннице 14 июля 2022   -   Авторское право  AP Photo/Efrem Lukatsky

Убитые женщины и дети, окровавленные детские коляски, сгоревшие автомобили, разрушенное офисное здание, повреждённые жилые дома, — таковы последствия российского ракетного удара по Виннице в центральной Украине.

После нескольких часов разбора завалов полиция подтвердила гибель более 20 человек, несколько десятков числятся пропавшими без вести. Ранения получили около сотни местных жителей, многие госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Ракеты попали в офисное здание, повреждены жилые дома. Это произошло в разгар конференции в Гааге о наказании виновных в военных преступлениях. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам форума вновь призвал создать международный суд по примеру трибунала по бывшей Югославии.

«Нужен особый трибунал по поводу этих преступлений российской агрессии против Украины, трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание тех, кто начал всю эту катастрофу и трагедию, ставшие крупнейшей войной в Европе после Второй мировой».

Взрывы в Виннице прогремели утром в районе крупнейшего в области концертного зала «Дом офицеров». Военные корреспонденты, работающие в россйиских армейских подразделениях, пишут, что именно это здание было главной целью ракетного удара – его, якобы, посчитали военным объектом, где находились украинские бойцы. Официально Москва это не комментирует.

Как рассказал в интервью изданию «Факты» музыкант Олег Скрипка, у «Дома офицеров» готовились к концерту в поддержку Украины. Сообщают об убитых и раненых из числа представителей музыкальных коллективов, которые собирались в это время на площади. Среди них музыканты из команды певицы Roxolana.