Десятки убитых и раненых мирных жителей после ракетного удара по Виннице

Убитые женщины и дети, окровавленные детские коляски, сгоревшие автомобили, разрушенное офисное здание, повреждённые жилые дома, — таковы последствия российского ракетного удара по Виннице в центральной Украине.

После нескольких часов разбора завалов полиция подтвердила гибель более 20 человек, несколько десятков числятся пропавшими без вести. Ранения получили около сотни местных жителей, многие госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Ракеты попали в офисное здание, повреждены жилые дома. Это произошло в разгар конференции в Гааге о наказании виновных в военных преступлениях. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам форума вновь призвал создать международный суд по примеру трибунала по бывшей Югославии.

«Нужен особый трибунал по поводу этих преступлений российской агрессии против Украины, трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание тех, кто начал всю эту катастрофу и трагедию, ставшие крупнейшей войной в Европе после Второй мировой».

Взрывы в Виннице прогремели утром в районе крупнейшего в области концертного зала «Дом офицеров». Военные корреспонденты, работающие в россйиских армейских подразделениях, пишут, что именно это здание было главной целью ракетного удара – его, якобы, посчитали военным объектом, где находились украинские бойцы. Официально Москва это не комментирует.

Как рассказал в интервью изданию «Факты» музыкант Олег Скрипка, у «Дома офицеров» готовились к концерту в поддержку Украины. Сообщают об убитых и раненых из числа представителей музыкальных коллективов, которые собирались в это время на площади. Среди них музыканты из команды певицы Roxolana.