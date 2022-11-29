G7, ЕС и Гаага обсуждают предполагаемые военные преступления России в Украине

Министры юстиции стран G7, Еврокомиссия и Международный уголовный суд (МУС) на конференции в Берлине согласовали декларацию о сотрудничестве в расследовании предполагаемых военных преступлений России на территории Украины и привлечении виновных к ответственности. Открывая встречу, глава минюста ФРГ Марко Бушманн обозначил цель: послать четкий политический сигнал о том, что "большая семёрка" — это не просто группа великих промышленных держав, но также одинаковые фундаментальные ценности.

"Мы договорились о конкретных мерах по улучшению координации наших расследований, чтобы принять более эффективные меры против военных преступлений, совершённых Россией на территории Украины. Напомню, что лишь одни украинские следственные органы сейчас задокументировали почти 50 тысяч случаев военных преступлений", — сказал Бушманн. Он признал, что расследование может продлиться годы, а то и десятилетия, но выразил убеждение в том, что в итоге перед судом предстанет и высшее руководство России, а не только исполнители. В связи с этим на конференции рассматривалась также опция создания спецтрибунала.

МУС начал расследование по Украине в марте по запросу 40 стран, с тех пор к этой инициативе присоединились другие государства и международные организации. Украина также ведёт собственное расследование в сотрудничестве с рядом западных стран.