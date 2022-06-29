Права европейского авиапассажира в случае отмены рейса

Этим летом в работе европейских аэропортов как никогда много сбоев. Они вызваны забастовками лётного состава, служб безопасности, грузчиков, нехваткой персонала, техническими проблемами. Сильно страдают вылетающие на отдых пассажиры. Бельгиец Даниэль Ротье сказал, что его путешествие из Брюсселя в итальянскую Верону превратилась в кошмар:

«7 июня нам сообщили по электронной почте, что наш рейс 8 июня отменен. Единственной предложенной альтернативой было попытаться получить место в самолете, вылетающем 10 июня, через два дня. Мы спросили хозяина брюссельской квартиры, можем ли мы остаться в ней подольше. Он разрешил, но назначил другую цену. Авиакомпания, Ryanair, не предоставила никаких объяснений. Мы пытались связаться с ними по почте, телефону, но ответа не было».

Даниэль теперь добивается возмещения дополнительные расходов. Но многие другие не знают, что это возможно, не хранят проездные документы или их копии.

Согласно правилам ЕС, если рейс отменен, то воздушный перевозчик должен:

- вернуть деньги за билет,

- или поменять дату вылета, даже если для этого придётся найти другую авиакомпанию.

- Пассажиру также полагается компенсация возникших в такой ситуации расходов, в том числе на проживание.

Но представитель Европейской организации потребителей сказал, что авиакомпании часто оставляют пассажира в неведении относительно его прав и действуют в соответствии со своими интересами.

«В случае нелётной погоды или забастовки сотрудников аэропорта, которые являются внешними обстоятельствами, вы не имеете права на компенсацию, а в ряде других случаях - имеете, - сказал Стивен Бергер. - Размер компенсации - разный, в зависимости от дальности ваших рейсов».

Эта сумма может составлять от 250 до 600 евро.

Межу тем, аэропорт Дублина первым начал возмещать пассажирам ущерб за опоздание на регистрацию по внешним, независящим от них причинам.

В преддверии сезона отпусков глобальные авиаперевозчики отменяют тысячи рейсов, признавая, что неготовы к возвращению спроса на путешествия на доковидный уровень. Пассажирам рекомендуется сохранять все свои билеты и квитанции и отстаивать свои права.