Российское вторжение толкнуло Украину в Евросоюз

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Приняв на этой неделе историческое решение, европейские лидеры предоставили Украине статус кандидата, что открывает дверь в Союз для это раздираемой войной страны. Это замечательный поворот, который многие наблюдатели считали невозможным всего несколько недель назад.

Президент Украины подал заявку на вступление в блок в первые дни российского вторжения, когда многие в Европе были настроены скептически. Владимир Зеленский изо всех сил пытался убедить лидеров ЕС в том, что его страна защищает те самые демократические ценности, которые представляет Евросоюз.

Телефонный марафон Зеленского

Даже за несколько часов до саммита Зеленский делал всё возможное, чтобы заявка Киева получила положительный ответ:

«С самого утра я продолжил телефонный марафон для позитивного решения по кандидатуре Украины. Сегодня я говорил с 11 лидерами. Завтра я продолжу этот марафон. Мы должны заручиться максимальной поддержкой нашей державе».

Не надо заблуждаться: в Украине по-прежнему огромные проблемы с коррупцией, отсутствуют адекватные демократические институты и современная конкурентоспособная экономика. Но российская агрессия вынудила Евросоюз резко ускорить процесс рассмотрения заявки, на который обычно уходит много лет.

Напряжёность вокруг Калининграда

Тем временем нарастает напряженность вокруг российского эксклава Калининград, зажатого между Польшей, Литвой и Балтийским морем. Реализуя санкции ЕС, Литва затруднила транзитные перевозки стали и другой металлопродукции между основной частью России и Калининградской областью.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ярости пригрозил ответным ударом:

"На подобные враждебные действия Россия безусловно отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьёзное негативное влияние на население Литвы".

Пока неясно, какой ответ планирует Москва. Специалисты по безопасности сомневаются, что он будет полномасштабно военным. Но кто знает? Принятие решений Россией во время войны в Украине не всегда было однозначным и разумным. Некоторые даже называют его полным провалом.

Фантазии Путина

Ко мне присоединяется сэр Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне и автор эссе «Почему война терпит неудачу», которое только что было опубликовано в журнале «Foreign Affairs».

Гробе: В этом увлекательном эссе вы описываете войну Путина в Украине как «пример неудачи высшего командования», что довольно типично для автократов, которые верят собственной пропаганде. Какие были самые большие ошибки?

Фридман: Самой большой ошибкой была то, что война готовилась против воображаемой Украины. Путин не считал её полноценным государством, имеющим свою национальную идентичность. Он считал, что её возглавляет нелегитимное правительство, не пользующееся поддержкой народа, и поэтому, невзирая на риски, отдал приказ о вторжении в Украину, которое было неоправданым. Он вообразил, что каким-то образом сможет захватить эту страну размером с Францию и ​​с населением более 40 млн человек. Это никогда не могло закончиться таким успехом, какой он себе представлял.

Гробе: И всё-таки, мог ли Путин выиграть войну?

Фридман: Я не думаю, что он мог достичь своих первоначальных целей. Вопрос сейчас в том, сможет ли он каким-то образом удержать 20% украинской земли, оккупированной российскими войсками. Трудно увидеть, что в результате будет достигнута какая-то стабильность. Украина не пойдет на такое разделение территории. Мы знаем из истории, будь то арабо-израильский или индо-пакистанской конфликт, разделы редко работают хорошо. А здесь образовалось более тысячи километров линии фронта, которые нужно оборонять. Мы также знаем, что в тылу русских уже есть своего рода партизанское, повстанческое движение. Так что стабильной ситуации не будет. Хотя можно представить паузы или перемирия или что-то такое, что давало обеим сторонам возможность пополнить запасы.

Гробе: Когда сегодня наблюдаешь за Путиным, кажется, что он совершенно неустрашим, и не желает отказываться ни от одной из своих стратегических целей. Каким может быть для него конец игры? Можно ли ожидать, что он будет вести войну месяцами, а то и годами?

Фридман: Он это может. Думаю, разумно предположить, что война будет продолжаться некоторое временя. Но всегда возможны неожиданные повороты. Если украинцам удастся организовать широкое контрнаступление, то на их территории отразить его российским войскам будет очень трудно. Украинцы будут до конца сражаться за свою страну, им нечего терять, их боевой дух высок. Я думаю, что у Путина есть реальная проблема с тем, как закончить эту игру.

Война разобщила певцов

Агрессия России против Украины сделала страну международным изгоем. Даже российские спортсмены, артисты и певцы ощущают на себе последствия.

И наоборот, артистов из Украины приветствуют больше, чем обычно, где бы они ни выступали. Пример: 99-й оперный фестиваль в Вероне, который открылся на этой неделе оперой Верди «Аида». Звездой вечера стала сопрано Людмила Монастырская.

Примадонна, семья которой до сих пор находится в Украине, неоднократно высказывалась против Путина и войны. Она считает, что украинским певцам неуместно выступать вместе с русскими во время войны.

Судя по всему, путинская война разрушила гораздо больше, чем он, возможно, предполагал".