Украинцы приветствуют решение Брюсселя присвоить их стране статус кандидата в члены Евросоюза и надеются, что процесс пойдёт как можно скорее. Однако некоторые всё же считают такой шаг поспешным, даже несмотря на все обстоятельства.

"Сколько лет при Порошенко — всё идём-идём, никак не дойдём, а тут раз — и пришли. У Зеленского чуть-чуть побольше "клэпки" наверное".

"Ну решение неплохое, а как оно получится с нашими высшими инстанциями? Это такое дело, что мы ещё не готовы. Долгий путь до этого решения. Очень поспешное выходит решение, а мы ещё не готовы".

"Решение принято, очень хорошо. От нас ничего не зависело. Я надеюсь, что в скором времени всё будет хорошо, всё будет Украина".