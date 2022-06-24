Евроинтеграция Украины: Москва "не против", но ЕС стал "русофобским"

"Внутреннее дело европейцев" – так в Кремле прокомментировали предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Ранее Владимир Путин говорил, что Россия выступает против стремления Киева в НАТО, а членство в ЕС – это "суверенный выбор" украинцев.

На Смоленской площади указывали на то, что на фоне увеличения западной военной помощи Киеву между двумя организациями можно поставить знак равенства.

Во-первых, это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно. [Важно, чтобы эти процессы] не приводили к дальнейшему ухудшению наших отношений с ЕС, потому что их сложно дальше испортить, они и так уже изрядно подпорчены. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президенты РФ

Выступая на пресс-конференции в Баку, Сергей Лавров заявил, что Россия не видит для себя рисков в связи с тем, что Брюссель приоткрыл двери Киеву и Кишинёву. Тем не менее глава российской дипломатии уверен, что Европа "от Атлантики до Тихого океана" уже в прошлом, а "русофобская политика" ЕС продолжится.

Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с РФ. Сергей Лавров Министр иностранных дел России

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