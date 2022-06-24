Евроинтеграция Украины: Москва "не против", но ЕС стал "русофобским"Комментарии
"Внутреннее дело европейцев" – так в Кремле прокомментировали предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС.
Ранее Владимир Путин говорил, что Россия выступает против стремления Киева в НАТО, а членство в ЕС – это "суверенный выбор" украинцев.
На Смоленской площади указывали на то, что на фоне увеличения западной военной помощи Киеву между двумя организациями можно поставить знак равенства.
Выступая на пресс-конференции в Баку, Сергей Лавров заявил, что Россия не видит для себя рисков в связи с тем, что Брюссель приоткрыл двери Киеву и Кишинёву. Тем не менее глава российской дипломатии уверен, что Европа "от Атлантики до Тихого океана" уже в прошлом, а "русофобская политика" ЕС продолжится.
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