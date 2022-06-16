НАТО снабжает Украину и защищает себя

Министры обороны стран НАТО встретились в Брюсселе, чтобы скоординировать усилия по дальнейшей поддержке Украины в её противостоянии с Россией и укреплению своего потенциала коллективной защиты. Это означает развертывание дополнительных боевых формирований для укрепления восточного фланга Трансатлантического альянса, а также увеличение запасов вооружений для повышения его обороноспособности.

«Российская агрессия меняет правила игры, - сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. - Поэтому задача НАТО - поддерживать убедительное сдерживание и мощную оборону. Сегодня министры обсудили масштабы и структуру будущей позиции, а также то, как мы можем действовать во всех военных сферах, существенно усиливая наше присутствие, материально-техническую базу и боеготовность».

Тем временем руководители Украины просят выделить её больше оружия и прислать его побыстрее, учитывая, что на востоке страны продолжаются ожесточенные бои, а ключевые объекты подвергаются интенсивным бомбардировкам.

Старший советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине срочно нужна тысяча натовских 155-миллиметров гаубиц, 300 систем залпового огня и 500 танков.

«Пока из необходимого количества они получили половину танков, одну шестую ракетных систем залпового огня и около четверти гаубиц. Так что есть разрыв между тем, что хотят украинцы, и тем, что им предоставили, - сказал американский специалист по оборонным приоритетам Раджан Менон. - Битва за Донбасс находится в критическом стадии. Если русской армии удастся окружить в котле украинские войска, они могут потерять от 10 до 20 тыс человек. Среди них - наиболее обученные и опытные солдаты, которых нельзя легко заменить новобранцами».

Встреча министров обороны предшествует саммиту НАТО в Мадриде в конце месяца. На нём будет согласована новая стратегическая концепция альянса, в которой будет изложена общая позиция в отношении России, а также ответы на вызовы, брошенные Китаем.