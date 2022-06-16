English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

НАТО снабжает Украину и защищает себя

Access to the comments Комментарии
 Efi Koutsokosta
euronews_icons_loading
Министры обороны и генсек НАТО
Министры обороны и генсек НАТО   -   Авторское право  Olivier Matthys/The Associated Press

Министры обороны стран НАТО встретились в Брюсселе, чтобы скоординировать усилия по дальнейшей поддержке Украины в её противостоянии с Россией и укреплению своего потенциала коллективной защиты. Это означает развертывание дополнительных боевых формирований для укрепления восточного фланга Трансатлантического альянса, а также увеличение запасов вооружений для повышения его обороноспособности.

«Российская агрессия меняет правила игры, - сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. - Поэтому задача НАТО - поддерживать убедительное сдерживание и мощную оборону. Сегодня министры обсудили масштабы и структуру будущей позиции, а также то, как мы можем действовать во всех военных сферах, существенно усиливая наше присутствие, материально-техническую базу и боеготовность». 

Тем временем руководители Украины просят выделить её больше оружия и прислать его побыстрее, учитывая, что на востоке страны продолжаются ожесточенные бои, а ключевые объекты подвергаются интенсивным бомбардировкам.

Старший советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине срочно нужна тысяча натовских 155-миллиметров гаубиц, 300 систем залпового огня и 500 танков.

«Пока из необходимого количества они получили половину танков, одну шестую ракетных систем залпового огня и около четверти гаубиц. Так что есть разрыв между тем, что хотят украинцы, и тем, что им предоставили, - сказал американский специалист по оборонным приоритетам Раджан Менон. - Битва за Донбасс находится в критическом стадии. Если русской армии удастся окружить в котле украинские войска, они могут потерять от 10 до 20 тыс человек. Среди них - наиболее обученные и опытные солдаты, которых нельзя легко заменить новобранцами».

Встреча министров обороны предшествует саммиту НАТО в Мадриде в конце месяца. На нём будет согласована новая стратегическая концепция альянса, в которой будет изложена общая позиция в отношении России, а также ответы на вызовы, брошенные Китаем.