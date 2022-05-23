Bois des Alpes: стандарт качества для альпийской древесины

Ель, лиственница, кедр… В Альпах расположен крупнейший лесной массив Франции. Недалеко от савойской деревни Арет лесопользование осуществляется согласна стандартам устойчивого развития, которые дают право получить европейский сертификат Bois des Alpes. Этот сертификат даёт гарантию происхождения и качества древесины, произведённой во французских Альпах.

«Мы занимаемся здесь выборочной рубкой, — рассказывает сотрудник лесоводческой компании Coforet Стефан Гигэ. — Срубаем большие деревья, чтобы дать место более молодым. Разумеется, позволит лесу развиваться и обновляться. Сертификат Bois des Alpes позволяет снабжать местные лесопилки и заниматься лесозаготовками для местных нужд».

14 лет назад местные лесопромышленники столкнулись с сильной конкуренцией со стороны Австрии и Германии. В ответ на неё они объединились и добились в 2011 г. введения сертификата.

Этот проект получает более 40% финансирования из фонда регионального развития ЕС — а именно почти 326 тыс. евро. В настоящее время функционируют 94 центра продаж, где можно купить сертифицированную древесину. С ней работают 67 компаний.

В том числе столярная мастерская в г. Лешерэн. Её директор Питер Вэлан гордится тем, что может гарантировать происхождение древесины, из которой здесь изготавливается продукция. Но в чем разница между сертифицированным и несертифицированным деревом?

«Сертификат Bois des Alpes гарантирует местное происхождение, а также определенные характеристики, — объясняет Питер Вэлан: — то, что древесина сухая и качественная; то, что я обрабатывали у нас в регионе. То есть дело не только в том, что дерево выросло у нас в Альпах, а в целом цикле работ, которые были проведены у нас в регионе».

1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Euronews 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Euronews

Около 160 общественных и частных зданий были сооружены из сертифицированной древесины. Например жилой дом в Гренобле или Дом виноградарства и виноделия в Апремоне. По словам их архитектора Кристиана Патея, такая древесина снижает выбросы CO2, кроме того её поставки гарантированы:

«Нас всё-таки очень сильно затрагивают международные конфликты, пусть даже отдалённые. Чтобы не зависеть от них, нужно быть уверенными в поставках. Что касается проблемы CO2, то, выбирая такую древесину, мы поступаем очень правильно, поскольку для её перевозки задействовано не так много транспорта».