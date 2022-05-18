Европейский Союз и Великобритания продолжают спор вокруг Североирландского протокола. Это самый трудный элемент соглашения о "брексите".

Лондон объявил о своем намерении внести на рассмотрение законопроект, который отменяет некоторые элементы Протокола, хотя Брюссель и Дублин неоднократно призывали его избегать односторонних изменений.

Протокол представляет собой специальное соглашение, которое гарантирует, что сухопутная граница между Северной Ирландией, которая является частью Соединённого Королевства, и Ирландской Республикой, входящей в состав Евросоюза, по-прежнему остается "невидимой". Это позвояет сохранять мирное соглашение, положившее конец десятилетиям межобщинного насилия.

В соответствии с этой схемой, Северная Ирландия следует таможенным правилам ЕС, остается частью Единого рынка товаров, и применяет закон ЕС о налоге на добавленную стоимость, чтобы избежать пограничных проверок между двумя сторонами.

Протокол приветствовали националисты, выступающие за более тесные связи с Ирландией и ЕС, но он привёл в ярость юнионистское движение, которое жалуется, что протокол создал ненужную границу в Ирландском море и по сути отделил Ольстер от остальной части Королевства.

Тем временем правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявляет, что соглашение необходимо пересмотреть, поскольку оно наносит ущерб местной экономике и подрывает единство государства.

Брюссель настаивает на том, что Протокол является единственной жизнеспособной альтернативой "жёсткой" границе, и что любые корректировки следует проводить в рамках существующих договорённостей.

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