6,4 миллиардов евро на помощь Сирии

6,4 миллиардов евро на помощь СирииКомментарии
Свыше шести миллиардов евро удалось мобилизовать мировому сообществу на оказание помощи сирийцам и принимающим беженцев странам.
Со своей стороны, Евросоюз пообещал выделить на эти цели полтора миллиарда.
Таковы итоги ежегодной Брюссельской конференции "В поддержку будущего Сирии и региона", где больше десяти лет идет военный конфликт.
Хотя новости о нём уже не на первых полосах газет, мир должен помочь стране, которой пришлось пережить гуманитарную катастрофу беспрецедентного масштаба, сказал глава европейской дипломатии.
Всего в шестой по счёту донорской конференции приняли участие представители 55 стран.
По словам некоторых активистов, часть денег, обещанных в предыдущие годы, так и не дошла до простых сирийцев.
Брюссель обещает усилить контроль за работой своих партнёров на местах.
Между тем, Россию на конференцию доноров в этом году не пригласили. Учтя происходящее в Украине, руководство ЕС посчитало, что с миротворческой ролью Москва вряд ли справится с миротворческой ролью.