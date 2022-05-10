6,4 миллиардов евро на помощь Сирии

Свыше шести миллиардов евро удалось мобилизовать мировому сообществу на оказание помощи сирийцам и принимающим беженцев странам.

Со своей стороны, Евросоюз пообещал выделить на эти цели полтора миллиарда.

Таковы итоги ежегодной Брюссельской конференции "В поддержку будущего Сирии и региона", где больше десяти лет идет военный конфликт.

Хотя новости о нём уже не на первых полосах газет, мир должен помочь стране, которой пришлось пережить гуманитарную катастрофу беспрецедентного масштаба, сказал глава европейской дипломатии.

"90% сирийцев живут в нищете. Это почти всё население страны, кроме Асада и его окружения. 60% испытывают острую нехватку продовольствия и просто-напросто не знают, чем сегодня будут питаться". Жозеп Боррель глава дипломатии ЕС

Всего в шестой по счёту донорской конференции приняли участие представители 55 стран.

По словам некоторых активистов, часть денег, обещанных в предыдущие годы, так и не дошла до простых сирийцев.

"Программа помощи способствовала улучшению ситуации во многих аспектах. Но в то же время, возникали опасные моменты. Мы видели на местах многочисленные случаи нарушения прав человека, злоупотреблений положением, усиливались существующие разногласия из-за рзного рода диверсий и того, что отдельные лица использовали ресурсы не по назначению". Савсан Абу Зайнедин представитель Syria Resource Group

Брюссель обещает усилить контроль за работой своих партнёров на местах.

Между тем, Россию на конференцию доноров в этом году не пригласили. Учтя происходящее в Украине, руководство ЕС посчитало, что с миротворческой ролью Москва вряд ли справится с миротворческой ролью.