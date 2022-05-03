Еврокомиссия проводит цифровую революцию в медицине

Европейская комиссия представила новый набор правил для цифровизации здравоохранения и открытости этой системы. EC хочет к 2025 году упростить доступ к медицинским данным для пациентов, врачей, регулирующих органов и исследователей. Тем самым Брюссель стремится улучшить диагностику, сократить ненужные расходы на дублирование медицинских анализов и помочь науке.

«Данные о здоровье - это сила, - сказал вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. - Данные о здоровье - это кровь, текущая по венам наших систем здравоохранения. Наше предложение о европейском пространстве данных о здоровье - первое в своем роде в мире. Это веха для нашей цифровой трансформации и настоящая революция в истории европейской медицины»

Еврокомиссия поощряет переход на легкодоступные электронные рецепты. Предполагается, что это приведёт к значительной экономии средств за счет уменьшения количества ошибок при выдаче лекарств. Многие страны до сих пор используют бумажные рецепты, к тому же загрязняющие окружающую среду.

Пока каждый год пациенты тратят 1.4 миллиардов евро на ненужное рентгеновское или ультразвуковое просвечивание. По данным ЕС, каждый десятый снимок такого сканирования содержит много информации, которая уже имеется в базах данных.

Ответственный за цифровизацию здравоохранения во Франции Артюр Дофэн предупреждает, что на этой дороге есть ухабы:

«Люди, которые пользуются здравоохранением, готовы делиться данными о состоянии своего организма, но безопасным образом. Поэтому правильно, что в европейском здравоохранении создаётся пространство доверия, где пациенты могут предоставлять специалистам всю информацию о своём состоянии. Но трудно будет наладить перераспределение и оценку этих данных".

В рамках цифровизации в европейском здравоохранении внедряется робототехника и дистанционный осмотр по видеосвязи. Но они пока не могут заменить прямого общения врача с пациентом и заботу медсестёр.